ADRs da Eletrobras disparam após privatização ser aprovada no Senado

As ADRs da Eletrobras sobem 4% na manhã desta sexta-feira, 18, após a Medida Provisória (MP) que prevê a privatização da companhia ser aprovada no Senado. De acordo com o texto, o processo ocorrerá por meio de capitalização na , diluindo a participação da União na empresa para minoritária.

Aguardada há anos pelo mercado, a privatização pode destravar o potencial de valorização da companhia, uma vez que reduz os riscos de interferência política na empresa. No entanto, como houve alterações na MP, o texto voltará à Câmara dos Deputados para uma nova votação, prevista para segunda-feira, 21.

No mercado local, as reações sobre os papéis da companhia devem ocorrer nesta sexta, tendo em vista que aprovação do Senado ocorreu com o mercado já fechado. No último pregão suas ordinárias (ELET3) fecharam em queda de 3,06%, enquanto as preferenciais de classe b (ELET6) caíram 3,18%, em meio às discussões da pauta no Senado.

