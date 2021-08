ADRs da Petrobras disparam 12% com balanço e antecipação de dividendos

Os American Depositary Receipts (ADRs) da Petrobras (PETR3; PETR4) disparavam 12% no after market da de Nova York nesta quarta-feira, 4, após a companhia superar as estimativas do mercado de receita, Ebitda e no segundo trimestre. A empresa também aprovou o pagamento antecipado de remuneração aos acionistas no valor de 31,6 bilhões de reais.

O montante, referente ao exercício de 2021, será pago em duas parcelas: a primeira, no total de 21 bilhões de reais, no dia 25 de agosto; e a segunda, no valor de 10,6 bilhões de reais, no dia 15 de dezembro, conforme comunicado ao mercado divulgado esta noite, em conjunto com o balanço trimestral.

Terão direito aos pagamentos os acionistas detentores dos papéis da estatal nos dias: 16 de agosto (para a primeira parcela) e 01 de dezembro (para a segunda parcela).

A companhia disse que ainda irá declarar, anteriormente à data de corte para o recebimento dos proventos, a forma como será feita distribuição da remuneração. Se será por meio de e/ou juros sobre capital próprio.

No segundo trimestre, a companhia reportou um lucro líquido de R$ 42,86 bilhões de reais, acima dos 29,41 bilhões de reais projetados pelo consenso da Bloomberg.

O Ebitda ajustado ficou em 61,94 bilhões de reais, também superior às estimativas de 53,47 bilhões de reais, assim como a receita líquida, que atingiu 110,71 bilhões de reais, versus as expectativas de 102,59 bilhões de reais.

A Petrobras realiza amanhã, dia 5, às 10h, teleconferência com investidores sobre os resultados do período.