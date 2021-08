Advogado da Precisa na CPI; Delta cresce 84% no país e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ata do Fed, Locaweb, JHSF, BRF e o que mais move o mercado

Com preocupações sobre retirada de estímulos, mercado mantém cautela antes de ata sobre última decisão monetária dos EUA

CPI da Covid ouve advogado da Precisa Medicamentos

Comissão suspeita da atuação de Túlio Silveira na negociação da Covaxin

Casos da variante Delta crescem 84% em uma semana no Brasil

Saiba quais estados lideram o número de mortes e de casos da variante Delta do coronavírus no Brasil

O que os CEOs brasileiros esperam da COP26

As empresas se engajam na agenda “net zero” e esperam voltar da conferência com o mercado de carbono regulado

Com pé no acelerador, startup de mobilidade Kovi capta R$500 milhões

Rodada série B de US$ 100 milhões vai ajudar empresa a ampliar leque de serviços e chegar a novos mercados na América Latina

Os preços dos seguros dos 10 carros mais vendidos no Brasil

Levantamento apontou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para 11 capitais

Vida Veg, de comida plant-based, leva aporte de R$ 18 mi da gestora X8

Empresa de Minas Gerais vai usar o aporte para ampliar o portfólio de 30 derivados de leite e carne a base de plantas e quer ampliar o faturamento dez vezes até 2023

Carolyn Taylor: um elemento será essencial na cultura do trabalho híbrido

Especialista britânica em cultura empresarial explica o elemento que será essencial para a nova cultura das empresas

73% acham empresas diversas, mesmo quando não são, aponta pesquisa

Pesquisa de Diversidade da Pulses revela como maior parte dos respondentes acreditam haver diversidade nas empresas, mas poucos são de grupos socialmente minorizados e só metade conhecem políticas estruturadas

Fundo global de mudanças climáticas valoriza 30% e atrai investidores

Franklin Templeton Global Climate Change busca investidores brasileiros

Política e mundo

EUA vai investigar restos humanos em avião que saiu do Afeganistão

A Força Aérea dos Estados Unidos abriu uma investigação após restos mortais serem encontrados no trem de pouso do avião que saiu de Cabul, capital do Afeganistão

Pacheco se reúne com Fux para discutir entre Poderes

O presidente do Senado voltou a defender que o diálogo entre os chefes de Poderes e instituições é fundamental para a democracia e para que haja "um minuto de paz no Brasil"

SP começa vacinação de adolescentes de 17 e 16 anos; veja calendário

Estado ultrapassou a marca de 92% da população adulta imunizada com pelo menos a primeira dose

Enquanto você desligou…

Dia do Estagiário: integração e lei são desafios em tempos de home office

Pandemia levou estagiários para o trabalho remoto sem respaldo na legislação; assim como no caso dos funcionários, integrá-los bem é um dos grandes desafios para os RHs

Google e Multilaser trazem tablet voltado para educação infantil ao Brasil

Dispositivos virão com Kids Space, ferramenta do Google para auxiliar pais a ambientar filhos na vida digital com qualidade e controle

Dos chinelos ao casual: Havaianas lança seu primeiro modelo de sneakers

A marca brasileira foca no conforto e leveza para entrar no competitivo universo dos sneakers ao lançar o TNS em 13 combinações de cores

Agenda

Nesta terça-feira (1), na Zona do Euro, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Os Estados Unidos vão divulgar o índice de licenças de construção emitidas em julho, que mede a força do mercado imobiliário. Além disso, também será publicado o índice de construção de casas novas.

Também nos EUA, acontece a declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed, sendo a principal ferramenta utilizada pelo painel para informar os investidores sobre a política monetária. O documento contém o resultado da votação sobre as taxas de juros, discute as perspectivas econômicas e oferece indicativos sobre o resultado de votos futuros. Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“Duas estradas divergiam em uma bifurcação, e eu peguei a menos percorrida. E isso fez toda a diferença” – Robert Frost.

Abertura de mercado

investir em ativos digitais | ABERTURA DE MERCADO (18/08)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/U1AttAyhp_0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash