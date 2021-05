Agenda da CPI da Covid; Miami vacina em aeroporto e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Itaúsa, alta do minério de ferro e o que mais move o mercado

Mineradoras se destacam no mercado internacional impulsionadas por disparada de commodity

Minério de ferro dispara na China com oferta e inflação no radar

Os índices de utilização da capacidade dos altos-fornos em 247 siderúrgicas pela China saltaram para 90,59% na semana passada, maior nível desde o início de março

Miami oferece vacina contra covid no aeroporto a partir de hoje

Imunizante é oferecido para viajantes que vivem ou trabalham na Flórida, mas na prática não é exigido comprovante de residência. Na praia, turistas latino-americanos têm sido vacinados

CPI da Covid: Anvisa, Pfizer e Wajngarten prestam depoimentos esta semana

Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, deverá ser ouvido sobre negociações com a Pfizer; diretor da Anvisa depõe sobre veto à vacina russa

Queiroga está na corda bamba, diz senador sobre depoimento à CPI da Covid

Ao EXAME Política, Tasso Jereissati afirmou que audiência da comissão com o ministro da Saúde mostrou que ele tenta equilibrar seus conhecimentos como médico com convicções do presidente

Segurando vários pratinhos: home office eleva produtividade – a que custo?

A pandemia acelerou a adoção de robôs, inteligência artificial e outras tecnologias que, em teoria, liberam os trabalhadores de tarefas manuais ou repetitivas para se concentrarem na produção de maior valor

Acionistas da Uber “discutem a relação” e o futuro dos motoristas

Nos Estados Unidos, governo Biden pode exigir direitos trabalhistas para os motoristas, o que pode mudar - e muito - o panorama financeiro da Uber

a 122 mil pontos: analistas elevam projeções para fim do ano

Projeções de 10 bancos e corretoras consultados pela EXAME Invest apontam que o principal índice da B3 tem espaço para subir até o fim do ano; conheça as estimativas

Mesmo com alta da bancos preservam rendimento do ; veja dicas

Alta da Selic aumentou o custo de captação dos bancos, mas as taxas dos títulos emitidos ainda não se moveram. A razão para isso está na inflação, que reduz o rendimento real das aplicações

Demora na liberação de crédito aumenta inadimplência de pequenos negócios

Endividados com os empréstimos contraídos para enfrentar a em 2020, empresários têm dificuldades para superar novo fechamento causado pela segunda onda da pandemia

Sou MEI. Como declaro Imposto de Renda 2021?

Nem todo MEI precisa declarar Imposto de Renda como pessoa física. Entenda quando você deve enviar a declaração e o passo a passo para preenchê-la

Veja quem pode sacar a 1ª parcela do auxílio emergencial nesta segunda

O calendário de saque segue a data de nascimento dos beneficiários do programa do auxílio emergencial visando evitar filas e aglomerações nas agências

Política e mundo

Fiocruz: média de mortes diárias por covid-19 cai 28% em um mês

O ápice de mortes por covid foi registrado em 12 de abril. Desde então, os registros têm apresentado uma trajetória de queda, com algumas altas pontuais

Prefeitura do Rio oferecerá bônus a servidores que aplicarem mais multas

Programa prevê também a instalação de mais 40 pardais nas vias das cidade; especialistas criticam medidas

Governo inicia distribuição de mais 1,1 milhão de doses da Pfizer

As doses são destinadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente

Alvo da CPI da Covid, Ernesto Araújo avalia candidatura a deputado federal

Ex-chanceler fez críticas recentes ao governo, mas aliados descartam rompimento com Bolsonaro

Tiroteio em festa de aniversário deixa sete mortos nos Estados Unidos

Segundo as autoridades, o atirador era namorado de uma das vítimas

Enquanto você desligou…

Brastemp, BRF e Volks abrem vagas de estágio e trainee; veja mais empresas

Outras empresas encerram inscrições para os programas de estágio e trainee nesta semana; veja lista

30 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de maio para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Foguete chinês descontrolado é visto no céu de Santa Catarina

As autoridades americanas, que cogitaram explodir os destroços, optaram por apenas acompanhar a queda e 'torcer' para que não caia em um local habitado

O que é a síndrome de Asperger, que afeta Elon Musk?

Bilionário surpreende audiência do programa Saturday Night Life ao revelar sua condição; Bill Gates e outros famosos também são portadores da síndrome

Fungo que mata 50% dos infectados dispara em pacientes que tiveram Covid

Médicos acreditam que doença raríssima é desencadeada pelo enfraquecimento do sistema imunológico causado pelo tratamento do coronavírus; aumento de casos foi registrado na Índia

Agenda

Nesta segunda-feira (10), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Na China será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no pa[is.

Frase do dia

“Antes que diga que não consegue fazer alguma coisa, experimente” -- Sakichi Toyoda.