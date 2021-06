Agenda da CPI da Covid; vacinação em São Paulo e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (7) para começar o dia bem informado:

Imposto global, China desacelera, GOL e Smiles e o que mais move o mercado

Conversas sobre tributo mínimo sobre multinacionais ganha força após encontro do G7

Queiroga e governador do Amazonas serão ouvidos na CPI esta semana

Ministro da Saúde volta a depor na comissão que investiga as do governo na pandemia. Wilson Lima, governador do Amazonas, também será ouvido nesta semana

SP começa vacinar pessoas com comorbidades de 18 a 30 anos e grávidas

A prefeitura informou que mesmo as grávidas sem comorbidades passarão a receber a vacina contra o coronavírus nesta segunda-feira, 7. É necessário apresentação de atestado médico

Ovos sustentáveis são a próxima revolução da indústria de alimentos

Ao longo da última década, produtores convenceram consumidores a pagar quatro vezes o de uma dúzia de ovos só porque eles são orgânicos. Entenda

Dotz: a receita do Ant Group para acelerar a brasileira de R$ 1,75 bi

Companhia estreou na B3 avaliada em R$ 1,75 bilhões e com o grupo chinês como sócio estratégico, com 5% do capital

WWDC 2021: Apple traz novidades de sistemas e promessa de novos iPad

Conferência é tradicionalmente onde a gigante apresenta novidades para seus sistemas operacionais e ocasionalmente novos produtos

'Crescimento da AES ainda não está refletido no preço das ações', diz CEO

Em entrevista exclusiva à EXAME Invest, Clarissa Sadock, que assumiu o comando em dezembro, fala sobre o crescimento das energias renováveis no Brasil e as metas ESG na AES Brasil

Pandemia derrubou rentabilidade dos bancos, mas BC vê melhora em 2021

Em dezembro de 2020, o retorno sobre o patrimônio líquido do sistema foi de 11,5%, o menor da série histórica do BC

França multa Google em 220 milhões de euros por publicidade on-line

Google "não questionou os fatos" e a multa foi decidida no âmbito de um procedimento de acordo amistoso com os três meios de comunicação

Estágio e trainee: Coca-cola, Danone, Petlove e mais empresas com vagas

A CVC Corp abriu vagas de estágio para estudantes de todo o Brasil com trabalho remoto

31 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de junho para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Com 87% dos votos apurados, Keiko Fujimori lidera disputa no Peru

Keiko Fujimori, lidera com pequena margem a disputa do segundo turno das eleições presidenciais do Peru com 50,586% dos votos contra 49,414% de Pedro Castillo

Missão do governo brasileiro vai aos EUA conhecer redes privativas de 5G

Além de encontros com autoridades norte-americanas, o grupo se reunirá com potenciais investidores em Washington e Nova York, a missão retornará ao Brasil no dia 11

China: exportações têm salto anual de 27,9%, mas ficam abaixo de previsão

As exportações da China denominadas em dólar cresceram 27,9% em maio na compração com o ano anterior, contra 32,3% em abril e expectativa de analistas de 32,1%

Como Tânia Cosentino conseguiu a vaga de CEO da Microsoft

Confira três grandes lições da presidente da Microsoft no Brasil para inspirar sua carreira

Bmg abre mais de 100 vagas com home office e mais 1.400 oportunidades

Está procurando um novo emprego? Confira a lista de oportunidades em empresas e startups como Capgemini, Creditas, Em Casa, ACE, Tembici e muitas outras

Live commerce, o "reality show" das compras vira tendência no país

O modelo foi importado da China, berço do live commerce, onde ele movimentou cerca de US$ 200 bilhões em 2020

Caboclo é afastado da CBF após denúncia de assédio sexual

O dirigente foi retirado do cargo por um mês após relevações de que uma funcionária da entidade teria sido alvo de assédio sexual e moral por parte do dirigente

Nesta segunda-feira (7), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. A China divulga os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país.

