Smiles faz parceria com a Housi para uso e acúmulo de milhas em aluguel

A Smiles, plataforma de viagens e programa de fidelidade da Gol, fechou parceria com a plataforma de moradia por assinatura Housi para que clientes possam acumular ou resgatar milhas utilizando o aluguel para curta ou longa temporada de lazer ou negócios.

Abra sua conta no BTG+ e ganhe dinheiro de volta em compras para em ativos ESG

O serviço, que ainda está em fase de integração e desenvolvimento no sistema, está previsto para entrar na plataforma neste semestre.

A assinatura estará disponível para todos os clientes por meio de um voucher no site da Smiles, em que o membro poderá trocar suas milhas por estadia no site da Housi. Caso opte por comprar o voucher usando o cartão de crédito, acumulará milhas Smiles.

Atualmente, a Housi está presente em cerca de 45 cidades pelo país. A locação, que pode variar de quatro dias a 36 meses, é feita de maneira totalmente digital. Água, IPTU, luz e wifi já estão inclusos no pacote. Todas as unidades já vêm mobiliadas, com direito a eletrodomésticos e enxoval de cama, mesa e banho.

Para assinar, o cliente precisa escolher o apartamento e o período de estadia com possibilidade de renovação. Depois, precisará informar os dados do voucher para pagamento e, após a confirmação, já pode entrar na nova moradia.