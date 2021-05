Ainda vale a pena investir em bitcoin? Head da BTG Asset responde

A queda acentuada do bitcoin nos últimos dias, após bater recorde de valorização no mês passado, despertou a atenção do mercado. E causou preocupação nos investidores menos acostumados com o mercado de criptoativos. Afinal, seria hora de desistir do investimento antes que ele desvalorize mais? Ou na verdade estamos no melhor momento para aproveitar a baixa e apostar no ativo?

“O histórico do bitcoin é de volatilidade alta. Já vimos várias correções parecidas ou até maiores do que a da semana passada”, explica Will Landers, head de da BTG Pactual Asset Management. Justamente por ter essa característica, a moeda digital sempre foi indicada para investidores com perfil mais arrojado, com apetite ao risco.

“Mas, antes de qualquer decisão, é preciso entender se as razões que causaram essa retração nos preços do bitcoin mudam os fundamentos da criptomoeda. Se a resposta for não, vale a pena nesses níveis mais baixos vistos alguns dias atrás”, diz.

Isso porque a saída de mais de 1 trilhão de dólares do mercado acontece devido a algumas notícias negativas, como o posicionamento de Elon Musk. Ele questionou o consumo energético do bitcoin e suspendeu os pagamentos com a criptomoeda para compra de veículos da Tesla.

“A fonte da energia usada para a mineração de vai se adaptar às demandas do mercado por energia eficiente – esse é um processo em andamento, que vai muito além do mundo de cripto", explica Landers. Ele complementa que os próprios investidores podem comprar créditos de carbono para neutralizar o impacto ambiental do processo de mineração.

Como reduzir os riscos do bitcoin

Como o bitcoin vem acompanhado de alguns riscos, como as flutuações de , Landers destaca a importância de sempre dosar a exposição do portfólio nesse mercado. “Dada a alta volatilidade, é preciso calibrar este investimento dentro de seu orçamento de risco e dentro de uma carteira diversificada”, justifica.

Essencial para o sucesso, a de portfólio, inclusive, também é uma das vantagens que o bitcoin traz ao investidor que decide apostar parte de seu patrimônio na criptomoeda. Historicamente, o ativo é descorrelacionado de outros mercados. Assim, ao comprar bitcoin, é possível se proteger contra a desvalorização de ativos cujos preços variam de acordo com o humor dos investidores ou por conta de políticas macroeconômicas.

Fundos de bitcoin

Para ajudar o brasileiro a investir com segurança na criptomoeda, o BTG Pactual digital lançou recentemente o BTG Pactual Bitcoin 20 FIM para todos os clientes da plataforma, com valor mínimo de apenas 1 real.

O fundo tem em sua composição 20% de bitcoin e 80% em . Deste volume, 55% é alocado em títulos do Tesouro , 20% em Certificados de Depósito Bancário ( ) e 5% em operações compromissadas.

Há também o BTG Pactual Bitcoin 100 FIC FIM, para investidores qualificados que desejam investir em um fundo que aplica 100% do patrimônio em bitcoin, com aporte mínimo de 1.000 reais.

O percentual investido em bitcoin segue uma regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM): o aporte integral em bitcoin é permitido apenas em fundos destinados a pessoas físicas ou jurídicas com mais de 1 milhão de reais investidos. Ou para investidores profissionais, com mais de 10 milhões de reais aplicados.

Seja com 20% ou 100% de exposição ao bitcoin, ambos oferecem para quem deseja expor o patrimônio ao mercado das criptomoedas, sem ter de se preocupar com o melhor momento de compra ou venda ou com a custódia dos ativos.

“As maiores vantagens são a facilidade de se comprar um fundo, em reais, sem a necessidade de abrir uma conta em exchanges, corretoras especializadas nisso, e sem os custos adicionais de câmbio. Além disso, tem a certeza de investir em um produto seguro, com uma gestão profissional envolvida”, explica Landers.

Guia de Bitcoin para Iniciantes

Para ajudar o número cada vez maior de interessados no bitcoin, a EXAME lançou recentemente o Guia de Bitcoin para Iniciantes, feito em parceria com o BTG Pactual digital.

São seis capítulos construídos em uma linguagem descomplicada e direta ao ponto, com as dicas de Nicholas Sacchi, especialista em criptoativos e coordenador do Future of Money, um portal exclusivo da EXAME dedicado ao tema.

No material, o investidor aprende a investir na prática para potencializar seus ganhos e diversificar sua carteira de maneira simples e prática.