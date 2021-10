Muito além do bitcoin: conheça 6 criptomoedas que podem desbancá-lo

Quando o bitcoin nasceu, em janeiro de 2009, a criptomoeda não era vista como um investimento sério. Era coisa de um grupo nerd fechado. Não era algo para todo mundo, como , títulos públicos ou a poupança. Ele era tão desvalorizado que chegou a ser distribuído gratuitamente em 2010. Você só precisava apertar um botão em um site para ganhar 5 bitcoins na carteira:

Mas hoje, para a infelicidade de muitos, isso já não acontece mais. Doze anos depois do nascimento, o bitcoin passou a valer mais do que todo o (principal índice da brasileira), cerca de R$ 4,2 trilhões. Quem acreditou na moeda digital naquela época, hoje é milionário. E nem era preciso muito dinheiro para que isso acontecesse.

Se você tivesse investido o equivalente a US$ 1 naquela época, hoje estaria com cerca de US$ 3.0224.989. Essa foi a valorização que o bitcoin teve em 12 anos. E ainda há espaço para mais. Há quem diga que o bitcoin pode atingir os US$ 100 mil ainda este ano, mesmo com as atuais perdas decorrentes das restrições na China.

Mas, acredite se quiser, ele já não é mais o ativo digital mais interessante para . Na verdade, o bitcoin está ficando para “vovô”. Acontece que, depois que ele foi criado, diversos outros ativos digitais conquistaram espaço no coração dos investidores, e ele já não é mais o único na jogada. Se você entende mesmo do assunto, já deve ter ouvido falar do Ethereum, Dogecoin e do ETF de , o HASH11.

E, se você está de fato ligado no mundo das criptos, já deve saber também dos NFTs (do inglês, tokens não-fungíveis). Assim como o bitcoin, eles chegaram tímidos no mercado, por volta de 2014 e, desde então, poucas pessoas tomaram conhecimento sobre o potencial de lucros dessa classe de ativos.

George Wachsmann, CIO da Vitreo, plataforma e gestora de investimentos que mais cresce no Brasil hoje e que conta com R$ 12 bilhões sob custódia, localizou 6 oportunidades para lucrar com a classe de criptomoedas que já entregou até 1.207.757% de dentro de 7 anos, como foi o caso da cripto Game Credits, e na opinião dele, pode proporcionar muito mais nos próximos meses. Veja tabela abaixo com a valorização de criptoativos NFT desde a criação até setembro de 2021:

Apenas em 2021, as criptomoedas ligadas à tecnologia NFT valorizaram 3.600%. No entanto, na opinião de Wachsmann, a melhor oportunidade de lucro ainda está prestes a se concretizar. Isso porque, como dito anteriormente, essa classe de ativos demorou para ser notada e, agora, parece finalmente estar caindo no gosto dos investidores institucionais. Isto é, está começando a ter injeções gigantescas de dinheiro e se valorizando absurdamente.

O que significa NFT?

Você pode nunca ter ouvido falar dos NFTs antes e, se esse for o caso, tudo bem. Mas com certeza você já teve contato com eles alguma vez na sua vida. Isso porque eles estão em todos os lugares: na arte, na música, nos jogos virtuais e até mesmo nos jogos da NBA, a liga do basquete americano.

De forma simples, os NFTs atuam como certificados digitais de autenticidade. Ou seja, são tokens que garantem aos donos a posse de algo através de uma blockchain (“livro contábil” que faz o registro de transações de criptomoedas). Veja um exemplo:

É provável que você já tenha colecionado itens alguma vez na vida. Figurinhas, moedas, cartões telefônicos, canecas… Alguns deles com valor bem relevante. Esse é o caso de uma obra de arte, criada ao longo de 5 mil dias, do artista americano Mike Winkelmann, o Beeple:

Após concluir a obra, ele também criou um NFT para ela. É como o quadro original, só que em versão digital. E um detalhe importante: só existe UMA versão dessa obra virtualmente, assim como no mundo real. E sabe quanto ela vale? Ela foi leiloada na famosa casa de leilões Christie’s e avaliada no valor de US$ 69 milhões no início deste ano. Trata-se de uma das maiores vendas de obras de arte feitas na história.

Não adianta dizer “ah, mas é só eu tirar um print da tela que também terei uma versão digital”. Você pode imprimir, plastificar, fazer o que quiser… Mas só quem for detentor deste NFT carregará de fato o valor milionário da obra, mais ninguém.

Essa não é a única obra com um certificado NFT em uma blockchain e provavelmente não será a última. Também não é a única coisa que os NFTs dominam… Como dito logo acima, eles já alcançaram os mais diversos ramos. Até o famoso evento de música, o Rock In Rio, já entrou nessa empreitada. Mas entre todos os que utilizam os NFTs, há um segmento em especial que vem se destacando grandemente.

6 criptomoedas de games podem fazer novos milionários

O segmento de games é o que mais tem chamado a atenção dos investidores atualmente. Para se ter uma ideia, estima-se que, em 2023, a indústria mundial de jogos pode valer o que corresponde hoje a mais de 10% do PIB brasileiro.

O motivo disso é simples: ao contrário das demais criptomoedas, os games são algo sólido com previsibilidade de receita, lucro e Ebitda, tal como as empresas da bolsa de valores. Não estamos falando de ativos de pura especulação, que não possuem fundamentos que justifiquem a valorização. A classe de NFTs ligados a games funciona da seguinte forma:

● Se o jogo vai bem, tem crescimento na receita e aumenta o número de jogadores, o token utilizado valoriza; e

● Se o jogo vai mal, o token começa a cair.

Essas criptomoedas seguem a mesma lógica de ações de empresas, porém, com um diferencial: carregam os maiores percentuais de valorização. É sob essa perspectiva que Wachsmann está confiante sobre o potencial de lucro de 6 gamecoins, isto é, 6 criptomoedas NFT ligadas a games.

O otimismo do CIO se dá ao fato de que, tal como ocorreu com o bitcoin anos atrás, os ativos NFT estão passando por um movimento de compra dos institucionais. Há um time de celebridades “apostando” na tese NFT neste momento:

● Elon Musk;

● Paris Hilton;

● Tom Brady;

● Michael Jordan;

● Mark Cuban; e

● Nicole Buffett (neta do lendário investidor Warren Buffett).

Percebe o peso destes nomes? A boa notícia é que você também pode se beneficiar deste movimento e “surfar a onda” NFT. No dia 6 de outubro, a Vitreo abrirá uma oportunidade inédita para que você possa investir nelas com a facilidade de um clique.

Trata-se de uma possibilidade de investir nas 6 criptomoedas com maior potencial da classe de NFTs simultaneamente e sem a necessidade de abrir conta em uma exchange ( de criptos), montar wallet, guardar senhas e outras operações complicadas.

Com a solução criada pela gestora, você poderá ter a chance de lucrar com as criptos que, anteriormente, multiplicaram por até 37 vezes o dinheiro investido. Para isso, basta que você se prepare para o evento inteiramente online e gratuito que acontecerá no dia 6. Neste dia, Wachsmann irá revelar o método para que pessoas comuns, como eu e você, possamos nos beneficiar de um segmento que tem potencial para formar a nova geração de milionários, tal como ocorreu com este jovem de apenas 12 anos:

Você não precisa ser gamer para lucrar com NFTs

Depois de tudo isso, você pode ter se perguntado “vou precisar jogar algum tipo de jogo virtual para lucrar com a tese NFT?” Não, não é nada disso. Apesar de os tokens com maior potencial do mercado cripto estarem inseridos em jogos, você sequer precisa saber do que eles se tratam para lucrar. Isso porque Wachsmann já sabe exatamente o que você tem que fazer para buscar lucros com a nova tendência.

Depois de meses de pesquisa, o CIO da Vitreo encontrou o que ele julga que são as 6 criptomoedas NFT ligadas a games com maior potencial de mercado. São criptos que ainda estão baratas, não caíram no radar de boa parte dos investidores e que, na visão do gestor, têm potencial explosivo nos próximos meses, surfando a onda dos tokens não-fungíveis. E ele está prestes a liberar essas informações para os interessados.

E por que ele está fazendo isso? Bom, o motivo é simples. Até algum tempo atrás, o mercado de criptomoedas era visto por muitos como algo arriscado e de difícil acesso, uma vez que são necessários diversos procedimentos para se obter uma simples cripto. Mas, com a solução criada pela Vitreo, esse não será mais um problema.

George Wachsmann consolidou um modelo no qual será possível investir nas 6 criptos de maior potencial no mercado NFT sem que você precise encarar qualquer burocracia e, ainda, podendo contar com o auxílio de profissionais que irão gerir a carteira para você.

Estamos falando de uma oportunidade de “molhar os pés” neste mercado começando com pouco dinheiro, sem dificuldade e com a ajuda daqueles que acompanham este mercado de modo integral. É o tipo de oportunidade que não aparece todos os dias:

“Quem tiver ao menos uma pequena parcela desse portfólio tem sérias chances de fazer fortuna com esse mercado nos próximos meses e anos” - George Wachsmann

Eles já estão lucrando alto… você vai mesmo ficar de fora?

No entanto, se você quiser ter a chance de lucrar com as 6 gamecoins com o mais alto potencial de lucros do mercado NFT, precisará agir rápido. Como dito anteriormente, algumas pessoas já se deram conta da nova tendência e não estão perdendo tempo para ganhar dinheiro de verdade com ela. É só olhar as notícias e saberá que isso já está acontecendo:

Muita gente vai acabar investindo nesta tecnologia ainda. Isso também aconteceu com o bitcoin… Hoje, ninguém mais quer ficar de fora. Resta saber se as pessoas entrarão a tempo de pegar lucros exponenciais capazes de mudar a vida financeira, ou não. Se você quiser fazer parte do time que vai sair ganhando nos próximos meses, sugerimos que se cadastre gratuitamente para receber as recomendações de como investir nas 6 gamecoins no próximo dia 6.

Para isso, basta seguir o passo a passo a seguir:

Saiba como investir nas 6 gamecoins com potencial de fazer fortuna

Se quiser ter a chance de investir na tecnologia NFT e surfar a onda de crescimento com as 6 gamecoins de potencial milionário, o caminho é este aqui. Ao fazer a sua inscrição totalmente gratuita no evento, você receberá, no próximo dia 6 de outubro, as instruções para investir nestas 6 criptos. E não precisa se preocupar, pois não é preciso nenhum conhecimento prévio para investir nelas, o método de Wachsmann não exige:

● Nenhum tipo de conhecimento sobre finanças, investimentos ou criptomoedas;

● Tempo para ficar horas analisando, escolhendo e investindo em criptomoedas;

● Necessidade de guardar senhas de carteiras em exchanges;

● Cobrança de taxas absurdas na hora de vender ou sacar.

Portanto, não há desculpas para que você fique de fora deste mercado, só assistindo a outras pessoas ganharem dinheiro. Pois você poderá investir nas 6 criptos de maior potencial da classe NFT a partir do dia 6 de outubro, caso queira, com a facilidade de quem compra ações da Vale ou da Petrobras na bolsa de valores.

Esperamos que você saiba o tamanho da oportunidade que está diante da tela do seu computador (ou celular) agora. É claro que não há aqui garantias de retorno e, como qualquer investimento, essa operação envolve riscos.

Mas existe sim uma possibilidade real de obter ganhos expressivos mesmo com um investimento baixo, algo que não lhe fará falta em um cenário extremamente pessimista, no qual você perde o valor do investimento. Por outro lado, estamos diante de uma tecnologia nova, ainda pouco conhecida, que tem potencial para valer muito nos próximos anos. Se isso de fato acontecer, os investidores corajosos, que compraram antes de virar moda, podem transformar um investimento pequeno em uma bolada.

Pense em como você vai se sentir no futuro se, em um cenário otimista e possível, essa tecnologia bombar e fizer os próximos milionários? Por via das dúvidas, sugiro que você se cadastre para o evento totalmente online e gratuito, confira qual é a proposta de Wachsmann e depois decida se esse investimento é para você:

