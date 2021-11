Alliar dispara mais de 15% após confirmar oferta de Nelson Tanure

As da empresa de diagnósticos Alliar (AALR3) operam em forte alta nesta sexta-feira, 19, refletindo o fato relevante divulgado na última noite em que informa ter recebido uma proposta para a aquisição de até a totalidade das ações.

O valor, oferecido pela gestora MAM, do empresário Nelson Tanure, foi de 20,50 reais por papel. O proposto é cerca de 35% superior ao do último fechamento. Na máxima deste pregão, as ações chegaram a bater 18% de valorização ao serem negociadas por 17,89 reais.

A proposta havia sido antecipada ainda na manhã de quinta-feira, 18, pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, que também afirma que a oferta de Tanure foi aceita. Na véspera, os papéis subiram 22,45%. Formalmente, a empresa tem até a próxima sexta, 26, para dar apresentar sua resposta oficial.

Antes mesmo de sua cartada final pela Alliar, a gestora MAM, por meio do fundo Fonte de Saúde, já era dona de 27,6% das ações da Alliar -- a maior participação individual.

No meio do ano, a Alliar chegou a ser alvo de disputa com a Rede D'Or (RDOR3), que na época havia oferecido 11,50 reais por ação da companhia. O movimento levou a uma resposta rápida de Tanure, que, logo depois, informou ter comprando a fatia que estava em poder da Pátria Investimentos, dificultando a movimentação da rede de hospitais.

Em meio à disputa pelo controle, as ações da Alliar tem apresentado um dos melhores desempenhos da neste ano, com valorização acumulada de 56%.

Poucos dias depois desse movimento de Tanure, os fundadores da Alliar (originalmente do Inteligência Diagnóstica) se uniram a outros acionistas relevantes, entre eles o bilionário Luiz Barsi, para formar um bloco de controle com o equivalente a 52% das ações ordinárias da companhia. É esse bloco que vai avaliar a proposta de Tanure. Como se trata de uma oferta pelo controle, a gestora do empresário terá que estender a oferta aos minoritários.