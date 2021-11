Alliar recebe proposta, Dasa, BCE e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais operam próximas da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 19, com o otimismo sobre os resultados da temporada de balanços se contrapondo aos temores sobre o nível da inflação, após índices de preços divulgados ainda pela madrugada terem superado as estimativas de mercado.

Na Alemanha, o índice de ao produtor registrou alta de 3,8% em outubro, o dobro da projeção de 1,9%. Na comparação anual, a inflação ao produtor alemão acelerou de 14,2% para 18,4%, enquanto economistas esperavam um aumento para 16,2%. Na de Frankfurt, o índice Dax recua 0,02%.

Na mesma cidade alemã, ocorre nesta sexta o encontro anual do Banco Central Europeu (BCE). Ainda no início da manhã, a presidente do BCE, Christina Lagarde, voltou a tecer comentários sobre a inflação ao dizer que não deve reagir à alta de preços, sinalizando a permanência da postura mais dovish do banco europeu.

"Quando se espera que a pressão da inflação diminua - como é o caso hoje - não faz sentido reagir apertando a política”, disse Lagarde. “O aperto não afetaria a economia até que o choque já tivesse passado."

Na Europa, investidores ainda repercutem os dados de vendas do varejo britânico, que cresceu mais que o esperado para o mês de outubro, ficando em 0,8% ante expectativa de 0,5%.

Ainda hoje, investidores irão buscar pistas sobre os próximos passos do aperto monetário americano em discursos dos membros do Federal Reserve Richard Clarida e Christopher Waller.

Na Ásia, as bolsas da China e Hong Kong fecharam em alta, com o maior alívio sobre a situação da Evergrande, após a incorporadora anunciar que irá dar continuidade à construção de 63 projetos. A melhor perspectiva para o setor de construção chinês também influenciou o mercado de minério de ferro, que fechou em alta de 2,5%.

No Brasil, as atenções seguem em Brasília, onde senadores seguem discutindo a melhor forma de encaminhar a PEC dos Precatórios. Na véspera, Arthur Lira, presidente da Câmara, onde o texto já foi aprovado, disse à Folha de S. Paulo não ver espaço para a inclusão de aumento de salários para servidores no texto, como deseja o presidente Jair Bolsonaro. A sinalização deve ser vista como positiva pelo mercado, avesso ao aumento de gastos do governo.

Proposta pela Alliar

A empresa de diagnósticos Alliar (AALR3) informou na última noite ter recebido uma proposta da gestora MAM Asset para a aquisição da totalidade de suas . O valor por papel seria de 20,50 reais, 35% acima do preço de fechamento do último pregão -- o que pode motivar uma forte valorização do papel nesta sexta. O prazo para a Alliar dar uma resposta vai até o dia 26 de novembro, sexta que vem.

Ainda neste ano, a Alliar chegou a ser alvo de uma possível aquisição por parte da Rede D'Or (RDOR3), que desistiu da operação após o empresário Nelson Tenure aumentar sua posição na companhia, dificultando a movimentação da rede de hospitais.

Dasa

Com os processos de M&A à todo vapor no setor de saúde, a Dasa (DASA3) a aquisição da totalidade das ações da Matri, empresa que desenvolve serviços relacionados à medicina ocupacional e à gestão integrada de saúde.

Na última noite, a empresa também anunciou a compra da argentina Laboratório de Medicina, com sede em Buenos Aires. Segundo a Dasa, a empresa argentina "tem foco em prestação de serviços de laboratório de análises clínicas e seu núcleo técnico operacional acrescenta maior capacidade de processamento, complementando as atividades da Diagnósticos Maipú".