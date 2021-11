Alliar recebe proposta de aquisição com prêmio de 35% por ação

A empresa de diagnósticos Alliar (ALLR3) informou em fato relevante ter recebido uma proposta da gestora MAM Asset, do empresário Nelson Tanure, para a aquisição de até a totalidade das emitidas pela companhia. A gestora, por meio do fundo Fonte de Saúde, já é dona de 27,6% das ações da Alliar -- a maior participação individual.

O valor oferecido pela gestora é de 20,50 reais por ação, 35% superior em relação ao do último pregão, quando os papéis fecharam cotados a 15,17 reais após uma alta de 22,54%. Na quarta, o papel estava a 12,38 reais.

A proposta avalia a empresa em cerca de 2,4 bilhões de reais, acima do atual valor de mercado de 1,79 bilhão de reais.

A proposta, que será avaliada pelos acionistas controladores, tem até a próxima sexta-feira, 26, para receber uma resposta. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a proposta já teria sido aceita.

A Alliar chegou a ser alvo em agosto de uma proposta por parte da Rede D'Or (RDOR3), que desistiu da operação após o empresário Nelson Tenure aumentar sua posição na companhia comprando a fatia que estava em poder da Pátria Investimentos, dificultando a movimentação da rede de hospitais.

Poucos dias depois desse movimento de Tanure, os fundadores da Alliar (originalmente do Inteligência Diagnóstica) se uniram a outros acionistas relevantes, entre eles o bilionário Luiz Barsi, para formar um bloco de controle com o equivalente a 52% das ações ordinárias da companhia. É esse bloco que vai avaliar a proposta de Tanure. Como se trata de uma oferta pelo controle, a gestora do empresário terá que estender a oferta aos minoritários.