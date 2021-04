Alta da inflação: qual é a vantagem de investir em fundos imobiliários? 

O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em e professor da EXAME Academy, responde a perguntas de investidores em seu programa semanal. O FIIs em EXAME vai ao ar toda sexta-feira às 15h no canal da EXAME Invest no YouTube.

Veja abaixo uma das perguntas respondidas no último programa, que foi ao ar nesta sexta-feira, 16 de abril.

Pergunta do leitor: Com a alta da inflação, o IPCA está em 6,22% nos últimos 12 meses. Qual é a vantagem em em fundos imobiliários que têm o yield considerado o IFIX de 6,6% ao ano?

Arthur Vieira de Moraes: Caro leitor, você está certo na sua comparação. Entretanto o mais indicado seria comparar a rentabilidade de um Tesouro IPCA com a rentabilidade de um fundo imobiliário. Isso porque você deve lembrar que fundo imobiliário não é . Se você vai para o Tesouro IPCA e compra um título de renda fixa, ele garantirá que a rentabilidade será fixa e não mudará.

O que você deveria buscar em um fundo imobiliário? Quando você olha o IFIX, com uma média de 6,6%, como é uma média, há fundos com rentabilidades maiores e outros com rentabilidades menores.

O importante é investir em algo que você acredite que tenha uma tendência de crescimento desse resultado. No mínimo da manutenção ou de crescimento desse resultado. Isso é a . O que você recebe de dividend yield é fruto da distribuição de lucros. Não é difícil fazer isso. É importante aprender a olhar para a tendência deste . Ele tende a aumentar ou a diminuir.

Se hoje você achar que está muito no empate da rentabilidade, mas acredita que a tendência é aumentar, você tem justificativas para investir naquele fundo. Não encontrou justificativas? Vá para renda fixa. Tenha uma carteira diversificada. Sempre haverá momentos e oportunidades de investir na renda variável e nos fundos imobiliários.

