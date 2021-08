Alta das commodities, Cosan, Simpar e o que mais move o mercado

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

As principais bolsas de valores sobem nesta terça-feira, 24, sinalizando mais um dia de apetite por risco no mercado internacional.

Mesmo após terem alcançado máximas históricas na última sessão, os índices S&P 500 e Nasdaq seguem em movimento de alta no no mercado de futuros, ainda embalados pela aprovação completa da vacina da Pfizer pela agência reguladora do país, a FDA.

No mercado, a expectativa é de que a medida aumente a velocidade de imunização nos Estados Unidos, o que beneficiou ligadas à reabertura na véspera.

Na Europa, as bolsas apresentam leves altas, com o Stoxx 600 subindo 0,11%, após o PIB da Alemanha, divulgado nesta madrugada, ter superado as expectativas. No segundo trimestre, a maior economia do continente cresceu 9,8% na comparação anual, ante projeção mediana de expansão de 9,6% . O índice DAX, de Frankfurt, sobe 0,22%.

O movimento de alta na China foi ainda mais pujante, com investidores retomando posições no setor de tecnologia, após o cerco regulatório do governo ter pressionado os preços das ações nas últimas semanas. Na de Hong Kong, os papéis da Tencent fecharam em alta de 8,81% e os do Alibaba, de 9,47%.

Commodities em alta

O tom positivo também influenciou o mercado asiático de commodities, com o minério de ferro fechando em alta de 6%, em Dalian, com menores preocupações sobre o novo surto de coronavírus na China.

A alta tende a beneficiar as ações da Vale (VALE3) e de siderúrgicas, contribuindo para um pregão positivo do . Em Londres, as ações da mineradora Rio Tinto sobem 1%.

Na Inglaterra, os futuros do petróleo brent também são negociados em alta, subindo pouco mais de 1%, após terem disparado 5,7% na última sessão. A forte valorização contribuiu para as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que chegaram a subir mais de 3% na segunda-feira, 23.

No pré-mercado americano, Exxon Mobile e Chevron são negociadas em alta, sinalizando mais um pregão positivo para o setor.

Cosan

A Cosan (CSAN3) divulgou na última noite, por meio de fato relevante, uma nova estrutura de investimento destinada aos segmentos de mineração e logística. Para estrear o novo modelo, a companhia anunciou a aquisição de 100% do TUP Porto São Luiz, empresa detentora de um terminal de uso privado no Maranhão. O investimento foi de 720 milhões de reais.

A empresa ainda firmou um memorando para uma joint venture com o grupo controlador da Aura Minerals (AURA33) para a exploração de minério de ferro.

“A Cosan ingressa com um parceiro estratégico em um novo ramo de negócios, contribuindo com sua expertise logística portuária e de gestão. A JV Mineração será uma empresa integrada de mineração e logística, que possuirá, além do Porto,direitos de exploração de ativos minerários em 3 projetos minerais localizados no Estado do Pará,com potencial importante de reservas de minério de ferro a serem escoadas pelo Porto”, afirma a Cosan em fato relevante.

Simpar

A Simpar (SIMH3), holding controladora da JSL (JSLG3) e Movida (MOVI3), cancelou seu programa de recompra aberto em fevereiro e criou um novo, sob novas condições. Segundo a empresa, para este programa, o objetivo é adquirir até 11,42 milhões de ações ordinárias, cerca de 4% do total em livre circulação. O programa terá prazo de 18 meses. Com as ações cotadas a 15,01, a recompra de ações deve movimentar cerca de 170 milhões de reais.