Alta de juros não deve prejudicar a bolsa, diz Trafalgar

A elevação da taxa de 4,25% para 5,25% e o comunicado mais duro do Comitê de Política Monetária (Copom) tem levado o mercado a revisar suas projeções para cima. Na gestora Trafalgar, a expectativa é de que a Selic encerre o ano a 8%.

“O plano de voo do Banco Central é subir até 7%, mas há diversas pressões inflacionárias atípicas, como a alta da energia elétrica e alimentos. Para ter inflação de 3,5% [no centro da meta de 2022] a Selic tem que ser acima de 7%”, afirma Guilherme Loureiro, economista-chefe e sócio-fundador da Trafalgar em entrevista à Exame Invest.

Embora espere novas altas de juro, Loureiro não vê o ambiente como negativo para o mercado acionário. “Em um cenário constante, juro para cima significa valor presente menor nos fluxos de caixa da , ou seja, bolsa para baixo. Mas o motivo pelo qual o juro está subindo é a recuperação econômica mais forte do que a esperada. O das empresas tem surpreendido muito. Isso é uma característica típica de início de ciclo [de crescimento]”, comenta.

No câmbio, Loureiro vê a alta de juros favorecendo o real. Segundo ele, o “valor justo” do dólar seria entre 3,50 e 4 reais, mas pesam negativamente fatores políticos, fiscais e o esperado início da retirada de estímulos por parte do Federal Reserve.

Confira a entrevista com Guilherme Loureiro, economista-chefe da Trafalgar e com passagens por Credit Suisse, Tendências, Barclays e UBS Brasil, onde também foi economista-chefe.

Exame: Como a decisão do Copom foi recebida pela Trafalgar?

Guilherme Loureiro: Foi bem recebida. A decisão foi muito em linha com a expectativa de mercado. Sendo mais incisivo, o Banco Central poderá até interromper o ciclo de alta mais cedo, talvez com uma Selic menor do que seria caso adotasse uma postura mais leniente com a inflação.

Existia alguma dúvida sobre o forward guidance, sobre quando terminaria o ciclo [de alta de juros]. Agora ele deixou muito claro que fica confortável de subir acima do neutro.

Qual é o patamar de juro neutro?

O juro neutro é o que não estimula a economia além do neutro. A nossa leitura é que seria uma Selic rodando ao redor de 6,5%. A mensagem que ele passa é de que será uma Selic acima de 6,5%.

Na prática, até que ponto o Banco Central deve elevar a taxa Selic neste ano?

Revisamos o cenário devido ao forward guidance. Até pela comunicação do Banco Central, a expectativa do mercado era de uma Selic próxima do neutro. Mas essa Selic não era suficiente para ter inflação na meta no ano que vem.

O Banco Central está comprometido com a meta, então a pergunta que fazemos é “quanto tem que subir para a inflação do ano que vem estar na meta”. Em nossa conta seria uma Selic de 8%. Esperamos alta de 1 p.p. na próxima reunião, outra de 1 p.p. em outubro e uma de 0,75 p.p. em dezembro.

No último boletim Focus, a expectativa de Selic estava em 7%. Esse número deve ser revisado para cima?

A tendência é essa. A sinalização de um juro acima do neutro dá conforto para o mercado projetar de quanto a Selic teria que ser para ter inflação na meta do ano que vem. No boletim Focus, hoje, temos uma inflação acima da meta com a Selic de 7%. Para a inflação convergir para a meta, sabemos que tem que ser acima de 7%. O plano de voo do Banco Central é subir até 7%, mas há diversas pressões inflacionárias atípicas, como a alta da energia elétrica e dos alimentos. Para ter inflação em 3,5% a Selic tem que ser acima de 7%.

Esse é o roteiro de início de ciclo de crescimento, com atividade voltando e puxando a alta de juro Guilherme Loureiro, economista-chefe da Trafalgar email

Com a maior mobilidade social esperada para o segundo semestre, qual é o espaço que a inflação de serviços tem para surpreender?

O mercado vinha apostando no arrefecimento dos choques industriais e de alimentos, mas ainda estão em patamares altos. Por outro lado, com a melhora do hiato do mercado de trabalho e retomada da atividade, a inflação de serviços pode incomodar um pouco mais. Nesse sentido, foi muito bem-vinda a decisão do Copom, porque a inflação de serviços deve ser mais alta. Na nossa conta isso está muito presente, até porque temos uma visão mais positiva para a economia.

Qual é a expectativa de PIB para este ano?

Para este ano, esperamos um PIB de 5,5% e de 2% a 2,5% no ano que vem. Em termos relativos, o Brasil pode sair bem por causa da vacinação. Países desenvolvidos tiveram acesso às vacinas antes, mas enfrentam resistência de uma parcela significativa da população, que é contra a vacina. Em Israel, a taxa de vacinação parou na faixa de 65%, assim como nos Estados Unidos e em alguns países da Europa.

No Brasil, a oferta deixa de ser um problema e a resistência contra a vacina é muito pequena. Provavelmente, devemos ter uma boa parte da população adulta vacinada até o fim do mês. Isso pode ajudar muito na recuperação. Nossa projeção é de PIB de 0,3% no terceiro trimestre e de 0,5% no último, mas pode surpreender para cima. Um PIB de 6% é bem mais provável que um de 5%.

A moeda brasileira está barata. Talvez o valor justo fosse algo entre 3,50 reais ou 4 reais. Mas tem outros vetores que podem jogar contra. Guilherme Loureiro, economista-chefe da Trafalgar email

A Selic com perspectiva de passar de 7%, enquanto o tem alta de menos de 4% pode levar a uma migração para a ?

A renda fixa fica um pouco mais atrativa. Em um cenário constante, juros para cima significam valor presente menor nos fluxos de caixa da bolsa, ou seja, bolsa para baixo. Mas o motivo pelo qual o juro está subindo é a recuperação econômica mais forte do que a esperada. Então, temos juros para cima, resultados para cima e bolsa para cima . O lucro das empresas tem surpreendido muito, que é uma característica típica de início de ciclo [de crescimento]. Tem ociosidade dos fatores de produção, como mercado de trabalho e capacidade instalada na indústria, mas tem faturamento mais forte.

As bolsas internacionais estão mais esticadas em termos de valuation, enquanto a brasileira está numa melhor posição. Aqui, os lucros estão melhores e o valuation está mais interessante.

Por outro lado, se o Brasil perder a âncora do teto de gastos, poderemos ter atividade para baixo com inflação e juros para cima, que seria um cenário mais delicado para a bolsa. Mas esse é um cenário alternativo.

Essa alta de juros não é prejudicial para o mercado de ?

Não, pelo contrário. Esse é o roteiro de início de ciclo de crescimento, com atividade voltando e puxando a alta de juros.

Qual impacto a recuperação da economia brasileira e alta de juros devem ter no câmbio?

Se olhar de forma isolada, o juros favorece a apreciação do real. O real está um pouco descolado de fundamentos. A moeda brasileira está barata. Talvez o valor justo fosse algo entre 3,50 reais ou 4 reais. Mas tem outros vetores que podem jogar contra.

A recuperação econômica está acontecendo no resto do mundo e os estímulos monetários em outros países ainda estão muito próximos dos feitos no pico da . Então, devemos ter uma discussão de redução de compra de ativos no Federal Reserve. Isso deve ter um efeito nas taxas de juros longas dos Estados Unidos, o que joga contra o real.

Outro ponto é a questão política e fiscal do Brasil. No fiscal, a inflação vai abrir um espaço [no orçamento] para o ano que vem, mas não há espaço para encaixar todas as iniciativas, como aumento do Bolsa Família e reajuste aos servidores. Também entra nesse âmbito a questão eleitoral, já que não está claro como os candidatos vão lidar com o teto de gastos.

Colocando tudo na balança, nosso cenário base é de juro subindo no exterior, mas com a economia ainda boa, e, no Brasil, o fiscal controlado. Nesse cenário, o dólar pode cair para 4,75 reais ou 4,5 reais.

A redução dos estímulos monetários por parte do Fed deve começar neste semestre?

É bem provável, a menos que tenha uma mudança muito grande de cenário. A grande divergência no mercado é se o anúncio do tapering será feito próximo de Jackson Hole ou em novembro. Pelos últimos comentários de membros do Fed, está mais para o fim do ano. Isso deve levar a um aumento significativo dos juros futuros de 10 anos. Mas se isso acontecer devido à recuperação econômica, não aumentará o sentimento de risco.