Alta de preços de carros novos e usados ganha força em novembro

Apesar da tímida recuperação de produção e vendas em novembro em comparação com outubro, a oferta deprimida de veículos continua exercendo pressão sobre os preços de automóveis. No mês, os carros 0 km ficaram em média 1,51% mais caros, enquanto seminovos subiram 2,28% e o valor de usados aumentou 1,92%, segundo a Kelley Blue Book.

No mês passado foram comercializadas 173 mil unidades de veículos, o que representa aumento de 6,5% ante a outubro. O resultado é coerente com a expectativa de vendas historicamente mais aquecidas no último trimestre do ano. Contudo não foi o bastante para atenuar a queda de 23,1% nos emplacamentos em comparação com novembro do ano passado.

Em relação à produção, 2021 ainda está 13,5% abaixo do patamar de 2020, ainda que em novembro tenha havido incremento de 15,1% na entrega de automóveis por parte das fabricantes.

Neste cenário, em que a oferta da indústria não consegue acompanhar a demanda em alta pelo período mais favorável do ano, a KBB Brasil observa que a curva de aumento de preços se acentuou.

Se em outubro o indicador de preços registrava acréscimo médio de 1,38% nos preços dos carros novos, em novembro este número passou a 1,51%. Entre os modelos 2022, o índice médio de variação passou de 1,64% há dois meses para 2,24% no mês passado, conforme mostra a tabela abaixo.

Carros novos

Variação média do dos carros 0 km

Ano modelo Outubro Novembro Média mensal em 2020 Acumulado 2021 Média 1,38% 1,51% 0,48% 8,29% 2022 1,64% 2,24% 0,00% 16,87% 2021 0,68% 0,07% 0,43% 6,52%

Carros seminovos (0 a 3 anos de uso)

No caso dos veículos seminovos, com até três anos de uso, também é observada uma tendência de alta. Em média, os aumentos passaram de 1,67% para 2,28% nos últimos dois meses, chegando ao pico de 2,92% para os carros 2020 em novembro.

Variação média de preços dos carros seminovos

Ano modelo Outubro Novembro Média mensal em 2020 Acumulado 2021 Média 1,67% 2,28% 0,38% 15,07% 2021 1,52% 1,90% 0,62% 11,78% 2020 0,61% 2,92% 0,71% 11,83% 2019 2,25% 1,84% 0,21% 17,07% 2018 2,36% 2,41% 0,14% 19,64%

Carros usados (de 4 a 10 anos de uso)

Já com relação aos carros usados (de quatro a dez anos), houve leve arrefecimento na curva média de variação positiva, uma vez que os 1,92% de novembro ficaram abaixo dos 2,21% observados em outubro. Porém, vale destacar que o ano modelo 2013 registrou pico de 3,45% de incremento médio de preços no mês passado.

Variação média de preços dos carros usados

Ano modelo Outubro Novembro Média mensal em 2020 Acumulado 2021 Média 2,21% 1,92% 0,16% 21,01% 2017 2,22% 1,76% 0,05% 20,23% 2016 2,60% 1,25% 0,14% 18,20% 2015 2,67% 1,27% 0,13% 20,70% 2014 2,01% 2,65% 0,02% 20,46% 2013 1,38% 3,45% 0,21% 22,12% 2012 2,04% 1,72% 0,32% 21,69% 2011 2,40% 1,47% 0,23% 22,91%

O indicador de novembro da KBB Brasil analisou uma amostragem com 26.376 versões de veículos novos e usados à venda no mercado.