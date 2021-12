Aluguel no RJ recua pelo terceiro mês seguido; veja valores por região

O médio do aluguel residencial de um imóvel padrão (65 metros quadrados, dois quartos e uma vaga de garagem) na cidade do Rio de Janeiro é de R$ 1.861. Em novembro, o preço apresentou uma leve queda de 0,3%, na comparação com outro. Trata-se do terceiro mês seguido que o valor mensal apresenta um declínio na capital carioca. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo portal imobiliário Imovelweb.

O estudo indicou ainda que nos últimos 12 meses, alguns bairros registraram uma desvalorização no preço de locação. As mais significativas foram em Penha Circular (R$ 1.107, -15,2%), Ramos (R$1.074, -15,0%) e Praia da Bandeira (R$ 1.271, -13,2%). Já os locais que tiveram aumento no valor mensal foram Colégio (R$ 1.403, 15,3%), Jacarepaguá (R$ 1.884, 16,0%) e Todos os Santos (R$ 1.283, 18,5%).

Veja abaixo os bairros mais baratos e mais caros para se alugar um imóvel no Rio de Janeiro:

Mais baratos Preço médio Variação mensal Variação anual Senador Vasconcelos (Zona Oeste) R$ 791 -1,80% -5,60% Inhoaíba (Zona Oeste) R$ 904 0,30% -7,90% Guaratiba (Zona Oeste) R$ 915 -1,40% -2,10% Mais caros Preço médio Variação mensal Variação anual Barra da Tijuca (Barra da Tijuca) R$ 2.859 0,60% S/D Ipanema (Zona Sul) R$ 3.639 -2,80% -4,00% Leblon (Zona Sul) R$ 3.884 1,50% -1,40%

Veja o preço por regiões

Região Valor do aluguel Variação Mensal Variação Anual Zona Oeste R$ 1.043 0,30% -0,40% Zona Norte R$ 1.140 0,90% -0,10% Grande Méier R$ 1.142 0,90% 1,60% Ilha do Governador e Zona da Leopoldina R$ 1.253 2,50% -0,90% Grande Tijuca R$ 1.452 -0,30% -1,50% Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá R$ 1.602 0,20% -2,60% Centro R$ 1.646 -0,50% -6,30% Zona Sul R$ 2.610 -0,80% -4,30%

Quanto custa um imóvel

O estudo apontou ainda que o preço médio do metro quadrado no Rio de Janeiro é de R$ 8.391. Dessa maneira, um imóvel custa em média R$ 545 mil. A zona sul permanece como a região mais cara (R$ 13.197/m²), já a zona oeste continua como a mais econômica com o valor de R$ 3.492 o metro quadrado.