Amaro amplia atuação ESG e se torna neutra em carbono

Na corrida pela redução dos impactos climáticos causados pelas grandes empresas, alguns setores se mostram especialmente preocupados. É o caso do setor de moda, tradicionalmente associado à poluição, uso excessivo de água nas produções e criação de uma mentalidade "fast fashion", que prega o consumo desenfreado a todo custo. Diante desse cenário, a Amaro, varejista de moda, tomou a frente e anunciou que se tornou uma empresa "carbono negativa".

Na prática, isso significa que além de compensar suas emissões, a empresa também irá sequestrar o dobro do emitido pelas suas operações. Ou seja, a companhia irá sequestrar mais do que polui. No caso da Amaro, serão 15.000 toneladas de carbono emitidas até o final do ano, e o dobro disso (30.000 toneladas) será compensado com a compra de créditos de carbono.

No plano de sustentabilidade para os próximos anos, a empresa também detalha as operações envolvendo os créditos de carbono. As compras serão feita por meio das plataformas Moss e Biofílica, e irão vir de projetos ambientais na Amazônia e de coleta de biogás em aterros sanitários.

"Nos questionamos o tempo todo se estamos fazendo a coisa certa. Por isso, desde 2018 estamos reduzindo nosso impacto no meio ambiente em todas as áreas. Agora em 2021, fomos além da neutralização e compensamos o dobro da nossa pegada de carbono com o objetivo de, proativamente contribuir para a regeneração do nosso planeta e reverter as mudanças climáticas", disse, em nota, Dominique Oliver, CEO da AMARO.

O período para o anúncio não poderia ser melhor. Nesta segunda-feira, o IPCC divulgou o relatório mais recente sobre o papel das humanas na mudanças climáticas e a conclusão é de que o cerco está de fato se fechando.

O cenário interno também serviu de estímulo para o novo episódio na jornada ESG (silga para ambiental, social e de governança) da empresa. Em uma pesquisa com consumidores, a Amaro identificou que 64% das compradoras estão em busca de um consumo mais sustentável. Em resposta, a marca também passou a adicionar informações sobre a pegada de carbono de cada uma das peças nas páginas de produtos, além de um menu especial para navegação em produtos com características sustentáveis. "Nosso objetivo é aumentar a transparência e empoderar nossas clientes com informação fácil e compreensível, ajudando-as na tomada de decisão", disse o CEO.

Daqui para frente, a Amaro terá também uma parceria com mais de 150 marcas sustentáveis. A meta, segundo a empresa, é ter 50% do porfólio das coleções em matérias-primas sustentáveis nos próximos cinco anos.

