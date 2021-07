'Amazon indiana' recebe aporte, agenda do Congresso e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

IPOs da SmartFit e BBM, estreia da 3tentos e o que mais move o mercado

caem em meio a temores sobre variante do coronavírus; IPOs e estreias esquentam semana na B3

"Amazon indiana" recebe aporte do Softbank e já vale mais de US$ 37 bi

Com planos de abrir capital, empresa indiana de e-commerce espera ser avaliada em até 50 bilhões de dólares

Dólar: o que esperar depois da montanha-russa

Tributação de e fundos exclusivos poderá acelerar a saída de dólares do Brasil

Congresso tem semana agitada, com votações importantes antes do recesso

Há a previsão de votar a LDO 2022, o parecer do relator da proposta sobre o voto impresso, e a privatização dos Correios

Musk vai ao tribunal para defender controversa aquisição da Tesla

Tesla comprou SolarCity em 2016, mas empresa pertencia ao próprio Musk e seus primos. Acionistas não gostaram e processaram o executivo

Grupo Boticário diminui prazo de entrega e melhora vendas multicanal

O Grupo Boticário registra crescimento de 200% no faturamento e 300% em volume, quando comparado ao primeiro semestre de 2021, na operação que integra lojas físicas e online

Volkswagen: Brasil será centro de desenvolvimento do motor biocombustível

A decisão do grupo alemão faz parte da transição da indústria rumo ao carro elétrico

ODS: Congresso debate hoje desafios do Brasil para cumprir metas da ONU

Relatório inédito revela o que falta ao Brasil para atingir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030. Spoiler: falta muito

Política e mundo

Ministério da Justiça registra maior apreensão de drogas da história

A Polícia Militar Rodoviária interceptou um caminhão de soja que transportava 36,5 toneladas de maconha

Após protesto, presidente de Cuba convoca revolucionários

Presidente Miguel Díaz-Canel reage aos protestos contra o governo, que ocorrem em meio a uma grave econômica e sanitária

Enquanto você desligou…

Estágio e Trainee: Renner e OLX têm vagas abertas

Oi, Cielo e L'oreal são outras empresas com oportunidades de estágio e trainee abertas

Comparado a Einstein, garoto de 11 anos quer tornar humanos imortais

Para o jovem, a física quântica é a primeira peça desse quebra-cabeça

Conheça o carro elétrico mais barato do Brasil

JAC E-JS1 já está em pré-venda e foi desenvolvido em conjunto com a Volkswagen na China. Veja o quanto vai custar o novo modelo

Agenda

Nesta segunda-feira (12), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. A China divulga os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país.

Frase do dia

"Não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo" – John D. Rockefeller.

Abertura de mercado

Exame Flash