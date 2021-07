Amazon tem maior queda em mais de um ano após resultado do 2º tri

As da Amazon caem 7,2% nesta sexta-feira, 30, após seu resultado do segundo trimestre, divulgado na última noite, desapontar investidores. A desvalorização já é a maior desde maio do ano passado, quando os papéis fecharam com baixa de 7,6%. Na B3, as BDRs da companhia (AMZN34) caem apenas 4%, com a alta do dólar amortecendo a queda.

No período, a receita da companhia ficou em 113 milhões de dólares, abaixo do consenso de 115 milhões de dólares. O ficou em 7,8 bilhões de dólares

O guidance (previsão da empresa) de receita entre 105 e 112 milhões de dólares para o terceiro trimestre também ficou aquém das expectativas de 118,7 milhões de dólares.

Aprenda a ler e interpretar balanços corporativos com o e-book gratuito da Exame

As sinalizações negativas no balanço da empresa ocorrem em meio à reabertura econômica dos Estados Unidos, com a possibilidade de maior consumo no varejo físico em detrimento do e-commerce.

Para parte dos investidores, a empresa também pode sofrer com o fortalecimento, durante a pandemia, de competidores no ambiente de vendas digitais.