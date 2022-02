ZX Ventures, da Ambev, irá acelerar empreendedores de baixa renda em SP

A ZX Ventures, hub de parcerias e inovação da Ambev, se uniu ao ecossistema de desenvolvimento social Gerando Falcões e ao B2Mamy, hub de inovação focado em tornar mães e mulheres líderes e livres economicamente por meio de educação, pesquisa e comunidade, para lançar o SOMAR, um programa para acelerar e dar apoio financeiro aos empreendedores de baixa renda da zona leste de São Paulo. O programa conta com financiamento também da AB InBev Foundation, uma organização independente sem fins lucrativos financiada pela AB InBev.

A iniciativa, que está com inscrições abertas a partir de 16 de fevereiro, pretende selecionar negócios de destaque da região e apoiá-los financeiramente com até R$ 17 mil por projeto, investindo um total de até R$ 185 mil em suporte financeiro aos empreendedores ao longo do programa. Além disso, serão oferecidos treinamentos sobre gestão empresarial e marketing digital.

O programa conta com quatro fases: inscrição, seleção e preparação, capacitação e apoio financeiro. Podem se inscrever os empreendedores de baixa renda da zona leste de São Paulo, com mais de 18 anos e que tenham um negócio inovador com potencial de crescimento — podendo ou não já estar gerando receita. Os negócios serão avaliados conforme nível de inovação, impacto e potencial de geração de renda na comunidade.

“Iniciamos o ano tirando do papel um projeto muito especial para a ZX. Além de apoiar empreendedores diversos em uma região pouco considerada, dando a oportunidade para acelerarem seus negócios, queremos ajudar a levar conhecimento para que eles consigam alavancar suas carreiras e impactar ainda mais suas comunidades”, diz Ricardo Vasques, head da ZX Ventures LATAM.

Para lançar o programa e alcançar ainda mais interessados, a ZX fará uma live no dia 16 de fevereiro, às 19h30, pelo perfil do Instagram da B2Mamy, explicando a dinâmica da iniciativa.

Para se inscrever no SOMAR, basta acessar o site: https://www.b2mamyeplace.com.br/programa-somar-zx-b2mamy-gerandofalcoes.