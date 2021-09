Ambev leva projeto de acesso à água para pessoas da grande SP

Renda

O projeto também beneficia a distribuição de renda pelas comunidades. Já que toda organização do projeto, desde o cadastramento das famílias até distribuição dos filtros, é realizado com mão de obra local. “Procuramos beneficiar a contratação de mulheres, de preferência em idade entre 40 a 45 anos, isso para que elas consigam algum tipo de renda, mas sem precisar estar longe de suas casas e de suas famílias”, afirma Juliana Almeida Dutra, diretora de projetos da Deep.

AMA

A AMA nasceu, em 2017, com o objetivo de garantir água de qualidade aos brasileiros que sofrem com a falta desse recurso. O papel social da AMA, da Ambev, começou pelo semiárido brasileiro, onde foi possível levar água a 57 comunidades de 38 municípios, com mais de 223 mil pessoas beneficiadas.

De cisternas a sistemas comunitários construídos, a companhia aplicou tecnologia e adaptações para que famílias de 9 estados do semiárido brasileiro pudessem contar com água potável para consumo e para outras atividades essenciais.

Para isso, 100% do obtido com as vendas de AMA são direcionados a projetos sociais que levam água de qualidade às pessoas que não têm e todos podem acompanhar como é feita a conversão desse valor em benefício à população, por meio do site da marca.

O custo de produção e de transporte da AMA representa 45% de seu , 25% são impostos, 5% vendas e marketing e os 25% restantes correspondem ao lucro. Já foram mais de R$ 4,5 milhões revertidos e aplicados em 57 projetos.

Para cada região e comunidade, uma solução é pensada para possibilitar esse acesso, sempre considerando as necessidades, estrutura e formato mais adequado para que a água potável chegue até as famílias.

No semiárido brasileiro, a construção de cisternas e de sistemas comunitários de água foram alguns dos exemplos possíveis aplicáveis à realidade do local. Quando falamos em centros urbanos e sua densidade populacional, após estudos de formatos, a alternativa mais eficiente foi com a disponibilização de filtros de barro, reconhecido como um dos mais eficazes sistemas de purificação de água.