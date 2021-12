Ambev se compromete a zerar emissões até 2040 e muda propósito

A Ambev anuncia nesta segunda-feira, 6, um plano para zerar as emissões de carbono em sua cadeia de valor até 2040 (escopos 1,2 e 3). O prazo é ambicioso, uma vez que a maioria das empresas está comprometida com a data de 2050, que é a meta estabelecida pelo Acordo de Paris. O compromisso veio junto com um novo propósito: “Sonhamos grande por um futuro com mais razões para brindar”.

Segundo Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de sustentabilidade e suprimentos da companhia, ele traduz a união entre a capacidade de mobilizar pessoas em um objetivo comum e as para construir um futuro melhor. “A sustentabilidade é fundamental nessa construção. O avanço na pauta de ação climática representa a solidez dos resultados das nossas ações e compromissos ambientais até aqui, e a certeza de que podemos e iremos fazer muito mais”, afirma Figueiredo.

O plano estabelece três frentes de atuação: engajamento do ecossistema de parceiros, soluções baseadas na natureza e foco no impacto local. As ações estão alinhadas ao Science-based Target Initiative (SBTi), principal padrão utilizado pelo mercado para perseguir a meta de conter o aquecimento global em 1,5 grau Celsius até 2050.

Desde 2017, a Ambev reduziu em 63% as emissões de gases de efeito estufa, tendo como base o ano de 2003. Atualmente, todas as unidades da empresa operam com energia renovável.

Cerveja net zero

Durante a COP26, a Conferência das Partes, que discute, especialmente, mudanças climáticas, a Ambev já havia apresentado ações e soluções de sustentabilidade. Em uma delas, a empresa mostrou como os produtos de origem natural, como o garaná, água e cevada são utilizados de maneira responsável. "Não adianta só lançar um compromisso bonito sem gerar um impacto", diz Rodrigo Figueiredo Souza, vice-presidente de sustentabilidade da Ambev em entrevista exclusiva à EXAME. [Assista ao vídeo abaixo]

Em setembro, a Ambev anunciou a primeira grande cervejaria e a primeira maltaria carbono neutro do Brasil, após 90% de redução das emissões de CO2 dessas unidades e a neutralização dos 10% remanescentes. Isso representa em torno de 9.700 toneladas a menos de CO2 anualmente, o equivalente a 1.300 carros a menos nas ruas do Brasil.