Ambipar anuncia os grandes vencedores do Prêmio Compliance ESG Brasil

A Ambipar anunciou, no último dia 4, a unidade de Jacarepaguá da Coca-Cola Andina como vencedora da categoria mais importante do Prêmio Compliance ESG Brasil 2021. A empresa foi homenageada na categoria Gestão Integrada, referente às organizações que realizam com excelência o compliance de três ou mais sistemas de gestão.

O Prêmio Compliance ESG Brasil conta com o apoio das empresas VG e Âmbito e é um reconhecimento às companhias que buscam a qualidade de sua gestão através de três pilares: certificações internacionais, cumprimento da legislação aplicável ao seu negócio e implantação de que promovam a melhoria contínua de seus processos, produtos e serviços.

Ao avaliar mais de 3.500 empresas de grande e médio porte, o VI Prêmio Compliance ESG Brasil considerou o desempenho normativo nos sistemas LEGAL, da Âmbito; e SOGI, da VG, softwares de compliance e gestão integrada em sustentabilidade.

Concorreram ao prêmio todas as organizações que fizeram o monitoramento de desempenho legal nas áreas de meio ambiente, energia, saúde e segurança ocupacional, qualidade e segurança de alimentos e realizaram auditoria com o Grupo Ambipar no período de janeiro de 2020 a agosto de 2021.

As edições anteriores foram promovidas pela Verde Ghaia, adquirida pela Ambipar em 2020. Para 2021, a Ambipar incluiu no Prêmio Compliance a base de dados da Âmbito, antes era só da VG. A Âmbito é uma empresa do grupo que também possui soluções para a gestão de compliance em sustentabilidade. Com essa união de dados, concorreram ao prêmio cerca de 3.500 grandes empresas do país.

“O Prêmio Compliance ESG Brasil é uma iniciativa que certifica a excelência da gestão de compliance em sustentabilidade, considerado um importante indicador ESG para muitas empresas. Portanto, associar sua marca a ele é uma grande oportunidade de chancelar seus compromissos com as diretrizes da integridade”, explica Daniela Pedroza, CEO da VG.