Ambipar compra Biofílica e faz estreia no mercado de carbono

Grande parte da atuação da Biofílica está na Amazônia, onde a empresa mantém projetos de conservação REDD+ (Redução da Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal). Atualmente, a empresa tem a maior área do mundo para certificação de créditos de carbono de origem florestal, com 1,5 milhão de hectares sob preservação.

A empresa também trabalha com a compensação de reserva florestal legal, auxiliando agricultores que precisam cumprir um percentual mínimo de preservação de matas nativas em suas propriedades. O “banco de florestas” para compensação de reserva legal da Biofílica já totaliza mais de 4,6 milhões de hectares em todo o país.

A compra é uma ampliação do leque de serviços oferecidos pela Ambipar em seu braço “environment”, que já conta com a coleta, transporte, gestão e tratamento de resíduos industriais. Hoje, a companhia desenvolve, entre outras coisas, patentes próprias para novos produtos gerados a partir do lixo, a chamada valorização.

Agora, além dos resíduos, a empresa passa a trabalhar também com as florestas como um mecanismo para compensação ambiental.

Essa não é a primeira — tampouco a décima — vez em que a empresa vai às compras desde o seu IPO, em julho do ano passado. Antes d a Biofílica, a Ambipar já adquiriu outras 17 empresas. A última delas foi a Boomera, startup paulista de logística reversa. À época, a empresa anunciou que as intenções com a compra da Boomera estavam em dar mais maturidade aos processos de economia circular, além de aproximar a companhia de cooperativas de reciclagem, uma das principais frentes de atuação da startup.

A velocidade com que a empresa tem feito novas aquisições acompanha o ritmo do ESG no mercado atual. Com a aquisição da Biofílica, a Ambipar já fala até mesmo em se tornar a maior empresa de compensação ambiental do mundo.

Para a Ambipar, a aquisição traz para dentro de casa uma solução para atender a demanda crescente por offsets, que ainda não estava no portfólio. Já para a Biofílica, que agora se tornará Biofílica Ambipar Environment, a união com a Ambipar traz a chance de entrar em novos segmentos e atingir novos clientes, considerando que a Ambipar está em 16 países.

Junto do anúncio da aquisição, a Ambipar divulgou hoje, 27, que a modelo Gisele Bundchen se tornou a mais nova acionista da companhia e embaixadora de sustentabilidade da empresa.

