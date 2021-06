Ambipar: ESG na prática, por Renata Faber

Frequentemente falamos que ESG pode ser oportunidade para algumas empresas, e riscos para outras. Ao desenvolver soluções ambientais para seus clientes, a Ambipar está claramente do lado das empresas que enxergaram ESG como oportunidade.

E isso tem se traduzido em forte crescimento, acompanhado de retorno consistente. Mas as boas práticas da Ambipar não se limitam à esfera ambiental: a empresa promove a diversidade, tem bom relacionamento com clientes, sociedade e colaboradores, e sólida governança corporativa.

Os negócios

A Ambipar tem duas divisões de negócios: Ambipar Environment e Ambipar Response. A Ambipar Environment entrega soluções ambientais para os clientes, utilizando princípios da economia circular para reincorporar resíduos ao processo produtivo.

Ao transformar resíduos em matérias-primas, a empresa não apenas reduz o impacto ambiental negativo, mas também os custos dos clientes. Já a Ambipar Response é especialista em gerenciamento de crises e atendimento a emergências ambientais, químicas e biológicas.

Os negócios da Ambipar fazem com que ela seja a solução ambiental que várias empresas buscam ao tentar avançar na agenda ESG. Com o crescimento do tema ESG, e mais empresas buscando incorporar boas práticas ambientais aos negócios, a Ambipar encontrou várias oportunidades de crescimento.

Os resultados

Quando olhamos a performance da empresa entre 2017 e 2020, a Ambipar teve um crescimento médio anual de 56,8% na receita liquida e 60,9% no Ebitda.

Apesar do forte crescimento, a empresa conseguiu manter ROIC (retorno sobre capital investido) estável entre 2018 e 2020 – a manutenção do retorno em períodos de alto crescimento é especialmente desafiador para negócios como os da Ambipar, onde existe investimento no início de um novo contrato.

Esse crescimento veio por meio de novos contratos, mais serviços para os clientes existentes (cross selling), aquisições e expansão geográfica.

Para ajudar a financiar esse crescimento, em julho de 2020 a Ambipar realizou seu IPO, listando as da empresa na B3 e levantando 1 bilhão de reais na operação. Desde o IPO, as ações da Ambipar valorizaram 40% na B3.

As boas práticas

O fato de ser uma empresa de tratamento e gestão de resíduos oferece muitas oportunidades para a Ambipar. Mas acreditamos que o sucesso da empresa também reflete as boas práticas de gestão dentro de casa. Se a parte ambiental é a essência da companhia, isso não significa que a empresa pode descuidar das questões sociais e de governança.

A matriz de materialidade da companhia considera gestão trabalhista, relacionamento com stakeholders, governança corporativa, inovação e práticas ambientais como pontos materiais.

Sobre o relacionamento com os stakeholders, um ponto importante é a base de clientes da companhia.

A Ambipar tem mais de 10 mil clientes, em diversos setores. A empresa busca oferecer uma proposta de valor aos clientes que considera soluções customizadas, a fim de que os clientes consigam não apenas cumprir as regulações com segurança, mas também ter uma performance ambiental que reduz risco e gera valor.

A satisfação dos clientes se mostra no relacionamento de – ao redor de 2/3 dos clientes tem um relacionamento com a Ambipar superior a cinco anos.

A indústria de gestão de resíduos tem crescido rapidamente, e novas tecnologias estão surgindo. Sendo assim, inovação é fundamental para que a Ambipar continue a entregar serviços de qualidade. Além de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, algumas aquisições estratégicas e a presença internacional ajudam a Ambipar a oferecer serviços e produtos de última geração aos clientes.

A empresa acredita que diversidade é um dos meios de gerar inovação e, nesse sentido, aproximadamente 40% dos cargos executivos e de liderança no Brasil são ocupados por mulheres – incluindo a posição de CEO, ocupada por Cristina Andriotti.

Na parte de governança, destaque para os comitês de conduta e sustentabilidade, que se reportam ao conselho de administração.