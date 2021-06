Ame reforça carteira digital com ‘Uber’ próprio que aceita cashback

A Ame Digital, fintech da Lojas Americanas (LAME4) lança o Ame Drive, funcionalidade que permite que os usuários chamem táxis ou carros particulares dentro do super app. O serviço já tem 250 mil motoristas cadastrados e está presente em 2.500 cidades de todos os estados do país, disse à Ame à EXAME Invest.

As corridas podem ser pagas com cartão de crédito, saldo da conta Ame e até com a utilização de cashback recebido em compras anteriores por meio da carteira digital.

Entre as de corrida oferecidas estão táxi comum, promocionais, Black, com motoristas do sexo feminino) e carros adaptados para portadores de necessidades especiais. O super app também oferece corridas de carros particulares nas categorias Premium e Economy.

O super app já tem parcerias para pagamento de uso compartilhado de bicicletas, recarga de cartão de transportes, compra de passagens rodoviárias e outras opções de transporte particular de passageiros.

Para acessar o Ame Drive, basta selecionar o ícone “Para andar pela cidade” dentro do super app.