Ame e Creditas oferecem empréstimo com cashback de até R$ 3 mil

A fintech Ame Digital, em parceria com a Creditas, oferece 2% de cashback na linha de empréstimo com garantia de automóvel para os contratos fechados no super app. A solicitação de crédito vai de 5 mil reais a 150 mil reais, o que significa que o cliente pode conseguir até 3 mil reais do dinheiro de volta. A condição é válida para solicitações realizadas até 30 de abril.

Após a simulação do crédito e caso tenha a solicitação aprovada, o cliente receberá o valor do empréstimo na conta bancária indicada. O valor do cashback será liberado em até 30 dias e poderá ser utilizado nas 1.700 lojas físicas da Americanas, nos sites Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, e em mais de 3 milhões de sites e lojas no país.

O empréstimo com garantia de veículo é uma modalidade de crédito na qual o cliente usa seu automóvel como garantia de pagamento e, em troca, consegue melhores condições de taxas de juros e prazos, que se iniciam a partir de 0,99% ao mês, com prazo de pagamento de até 60 meses. Entre os critérios para aprovação, o solicitante deve possuir um carro fabricado a partir de 2006.

Para contratar o serviço o usuário deve acessar a área ‘Empréstimos’, disponível na página inicial do app, clicar no ícone ‘Empréstimo com garantia’ e depois acessar ‘Empréstimo Pro - Garantia Veículo’.