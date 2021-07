Americanas vai dar 1.000 bolsas de estudo para moradores de favelas

Moradores de Paraisópolis, favela na capital paulista, terão acesso a cursos de capacitação profissional oferecidos pela Americanas. Nesta sexta-feira, 2, a empresa anunciou que irá ofertar, a partir deste mês, 1.000 bolsas de estudo para cursos de logística, tecnologia e outras áreas relacionadas ao varejo.

Com as bolsas em Paraisópolis, a empresa prevê formar pelo menos 350 operadores de logística. Além da qualificação profissional, a ideia é absorver parte dos formandos no quadro de colaboradores da Americanas.

As certificações foram desenvolvidas em parceria com a ONG G10 Favelas, a Emprega Comunidades, iniciativa de empregabilidade que conecta empresas e moradores de favelas e a Labora, plataforma especializada na inclusão da diversidade no mercado de trabalho por meio de tecnologia. Os certificados serão digitais e estarão disponíveis por meio da plataforma da Labora.

Essa é a segunda iniciativa da Americanas com o intuito de trazer mais inclusão nas favelas. Em abril, a empresa anunciou o início de um novo projeto de logística que permitirá que os mais de 100.000 moradores de Paraisópolis possam receber as compras feitas nos e-commerces da B2W diretamente em suas casas, mesmo nos becos e vielas de difícil acesso. O conglomerado da B2W inclui as marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato.

A operação, que funciona em parceria também com a ONG G10 Favelas e com a startup de logística Favela Brasil Xpress, começou com 350 entregas por dia de produtos dos e-commerces da B2W e, em dois meses, já chegou a registrar 800 entregas diárias, segundo a empresa. Hoje, a iniciativa conta com 60 entregadores da própria comunidade cadastrados e 30 trabalhando ativamente.

A ideia, segundo a Americanas, é escalar a iniciativa para mais comunidades no país. A segunda favela a entrar no mapa das entregas da B2W será a de Heliópolis, também em São Paulo.

O mundo mudou e as empresas precisam se adaptar. Saiba mais, assinando a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.