Americanas: LAME4 dispara 12% após notícia de fusão com AMER3

As de Lojas Americanas (LAME4) disparam mais de 12% na por volta das 11h nesta segunda-feira, 18, e as ações da Americanas (AMER3) sobem 1,26% após as empresas anunciarem que avaliam fundir suas operações antes de uma planejada listagem do grupo na Nasdaq, bolsa americana de tecnologia.

Segundo fato relevante, as empresas "identificaram uma oportunidade reorganização societária anterior à listagem Internacional, combinando no Brasil as respectivas bases acionárias das companhias no Novo Mercado".

As companhias haviam anunciado o plano de fusão em abril, proposta que inclui eventual listagem nos Estados Unidos por meio de uma migração da base acionária da companhia, a ser chamada de Americanas Inc.