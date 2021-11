Análise técnica: como fica o Ibovespa após a chegada da ômicron

O , principal índice da brasileira, busca se recuperar, nesta segunda-feira, 29, da forte queda do último pregão causada pela chegada da nova variante de Covid, a ômicron. Ainda assim, a tendência é de baixa, na avaliação de Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital (do mesmo grupo controlador da EXAME).

“O tom é de recuperação, mas ainda é muito cedo para cravar uma alta. O Ibovespa renovou as mínimas na última semana, por enquanto o viés é de baixa”, afirmou no programa Abertura de Mercado desta segunda.

O índice chegou à mínima dos 102.122 pontos na última segunda-feira e depois emendou três altas consecutivas, que foram barradas pela ômicron.

Sparenberg destacou, no entanto, que o índice está próximo da faixa de pontuação que deu início ao rali do final do ano passado, que levou o Ibovespa a fechar o ano em alta mesmo depois das fortes quedas no auge da preocupação com a pandemia. “Voltamos pra testar essa faixa como suporte”, diz. Por enquanto, o índice ainda acumula queda superior a 14% em 2021.

