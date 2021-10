Analista do BTG lança série para quem quer atingir a liberdade financeira

Em parceria com a EXAME Academy e a EXAME Invest, o head da mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, Jerson Zanlorenzi, traz uma nova série online e gratuita sobre o mundo dos investimentos, de uma forma descomplicada.

Descubra o caminho mais rápido, prático e seguro para você chegar à sua Liberdade Financeira.

A série, chamada Nos Trilhos da Prosperidade, é destinada a quem busca um futuro melhor e uma situação financeira mais tranquila. Ou seja, não importa se você já investe, só poupa ou está endividado. Todas essas possibilidades serão abordadas durante a série.

Para quem se sente preso às dívidas, Zanlorenzi irá ensinar a transformá-las em investimentos. No caso de quem poupa, mas ainda não começou a , o especialista do BTG Pactual dará dicas profissionais para fazer o patrimônio dessas pessoas ter uma rentabilidade real.

E se você já investe, possui conhecimento sobre o mercado financeiro, mas quer se aprofundar ainda mais no tema, Zanlorenzi irá te ajudar a impulsionar seus investimentos, com dicas sobre aportes e produtos financeiros.

Durante a série online, de quatro episódios, serão abordadas as seguintes temáticas:

Episódio 1: Fugindo da Rota da Pobreza - Aqui, você descobrirá quais são os 3 grandes erros financeiros que estão levando mais de 72% dos brasileiros ao endividamento.

Episódio 2: A estação da Prosperidade - Neste episódio, Zanlorenzi mostrará as principais modalidades de investimento ignoradas por mais de 90% dos brasileiros.

Episódio 3: Iniciando a viagem - Para aprender a investir do jeito certo, aumentando sua rentabilidade e diminuindo os riscos, independentemente da sua experiência ou de quanto você tem em caixa para começar, este episódio é essencial.

Episódio 4: O destino final - No último episódio da série gratuita, o especialista do BTG ensina o plano perfeito para você assumir o controle da sua vida financeira de uma vez por todas.

Quem é Jerson Zanlorenzi?

O mentor da série especial da EXAME Academy em parceria com a EXAME Invest, Jerson Zanlorenzi, é head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual. O especialista possui mais de dez anos de experiência no mercado financeiro. Zanlorenzi é formado em administração e Ciências Contábeis pelo IBMEC-RJ e idealizou o morning call do BTG Pactual, que conta com mais de dois milhões de visualizações.