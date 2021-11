Ânima dispara 18% após vender fatia da Inspirali por R$ 1 bi

As da Ânima Educação (ANIM3) chegam a subir até 18% na manhã desta terça-feira, 30, após acertar a venda de 25% da Inspirali por 1 bilhão de reais para a gestora DNA Capital, especializados em investimentos em saúde. O anúncio foi feito na última noite.

Vertical de ensino médico da Ânima, a Inspirali teve receita líquida de 436,6 milhões de reais. Com 14 instituições e 10.000 alunos, a subsidiária da Ânima já é a segunda maior companhia do segmento e ainda pode crescer até 15.000 alunos, segundo fato relevante.

Para alcançar os objetivos, Inspirali aposta em uma plataforma de aprendizado para toda a carreira do médico, desde a graduação até especializações e parcerias com healthcare. Desde 2018, a empresa aumentou sua base de alunos em cerca de 9.000, sendo que parte do crescimento veio com a aquisição da Laureate.

Aprenda quais são os tipos de investimentos e como montar a sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

O crescimento chamou atenção do fundo de private equity e venture capital DNA, com 22 investimentos globais e 6 bilhões de dólares sob gestão. Entre as empresas investidas estão as também brasileiras Dasa (DASA3) e Viveo.

Segundo a Ânima, a parceria com a DNA Capital deve render frutos à Inspirali, com a aceleração de verticais como a plataforma Lifelong Learning, conexão entre a academia e empresas de saúde e experiência e empregabilidade do aluno.