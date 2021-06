Fenômeno Anitta: celebridade no conselho faz bem para governança?

Foi uma aposta alta. Nesta semana, o Nubank anunciou a cantora Anitta como a mais nova integrante de seu conselho de administração. Anitta agora passará a ajudar nas tomadas de decisão, questões estratégicas e posicionamento de marca. Em troca, será remunerada com da empresa.

A prática de levar famosos às empresas não é de hoje. Isso é explicado, muitas vezes, pelo imediatismo da internet. Com o advento das redes sociais, bastam poucos cliques para que a associação com uma figura pública reflita no caixa de uma companhia.

No entanto, a prática de elevar o patamar de artistas para além de embaixadores da marca ou garotos e garotas-propaganda tem se tornado cada vez mais comum. Os exemplos são vários. Um deles é a nomeação da atriz Marina Ruy Barbosa como diretora de moda do ZZ MALL marketplace do grupo Arezzo&Co - é claro, o de Anitta.

Fato é que a chegada da cantora pop no banco digital também é um vislumbre das recentes estratégias empresariais em prol da diversidade.

De acordo com a empresa, a cantora ajudará no desenvolvimento de produtos cada vez mais inclusivos na América Latina e, em breve, nos Estados Unidos, mercado onde Anitta também tem forte atuação.

Falando em inclusão, a decisão do Nubank reflete uma preocupação crescente de empresas em frear acusações de que são restritivas e não diversas. Com Anitta, a ideia é tornar palpável o que de fato o público que mora na periferia espera do mercado financeiro.