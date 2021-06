Com Anitta no Nubank, favela ganha espaço no debate econômico global

A nomeação de Anitta para o conselho do Nubank, maior banco digital independente do mundo, consolida a ascensão das favelas no debate econômico. Nos últimos anos, empreendedores como Celso Athayde, da Favela Holding, e influencers como a youtuber Nath Finanças inverteram a ordem do fluxo de informações entre favela e asfalto. Com Anitta, que já é a artista de maior projeção internacional do país, esse movimento ganha contornos globais.

"É muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito?”, afirmou Anitta, que vai participar de reuniões trimestrais com os outros seis conselheiros e a diretoria do Nubank para discutir decisões estratégicas do futuro do banco digital. “Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas, podendo ter uma vida financeira melhor."

Mais do que a fama, Anitta agrega ao banco seu conhecimento sobre o estilo de vida das periferias. Internacionalmente, Anitta fará a ponte entre o banco que começou com um posicionamento “antissistema” e, agora, se vê diante do desafio de manter a imagem, ao mesmo tempo em que atinge mais de 40 milhões de clientes. "É uma empresária de sucesso que vai nos ajudar a aprimorar ainda mais os produtos para nossos clientes", afirmou Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

“Anitta é o ponto de encontro entre a favela e o pop”, afirma Renato Meirelles, fundador da Locomotiva, empresa de pesquisas especializada no público de baixa renda. “Ela consegue ser diversa como o século 21 exige. Foi um golaço do Nubank.”

Meirelles enxerga um movimento da periferia que ele chama de apoderamento. “Empoderamento, é quando o outro permite que você ocupe um lugar. Apoderamento é ocupar um lugar que é seu”, explica. Essa tendência ocorre da periferia para o centro, não ao contrário, como costumava ser.

A cantora e empresária irá fazer parte de um grupo formado por nomes como Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil; Luis Alberto Moreno, ex-presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento); e Doug Leone, global managing partner e investidor da Sequoia Capital.

Apesar de não ostentar a mesma “grife” financeira, suas credenciais vão muito além do seu talento musical. Ela já acumula uma fortuna de 100 milhões de reais e é a primeira artista brasileira a figurar no top 100 das paradas americanas na plataforma Shazam, um agregador de streaming.