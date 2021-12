ANS suspende a comercialização de 12 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente nesta segunda-feira, 13, as vendas de 12 planos de saúde, que pertencem a quatro operadoras (Saúde Sim, Unimed do Sudoeste, Santa Helena e Oralclass) e têm 55.197 beneficiários. A causa foram reclamações relacionadas a cobertura assistencial feitas no 3º trimestre do ano.

A medida faz parte do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. O objetivo é impedir a entrada de novos usuários em planos com problemas na assistência até as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.

A proibição da venda começa a valer no dia 17. Contudo, é permitido ingresso de novo filho, novo cônjuge, ex-empregados demitidos ou aposentados nos contratos já vinculados aos planos suspensos.

Por outro lado, neste ciclo do monitoramento feito pela ANS, um plano terá a venda liberada.

Consulte as listas:

Planos com comercialização suspensa

Operadoras com planos reativados

Planos suspensos por outros motivos e que foram suspensos pelo monitoramento da garantia de atendimento

Planos liberados pelo monitoramento da garantia de atendimento mas que continuam suspensos por outros motivos