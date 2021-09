ANS suspende a comercialização de três planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente a venda de três planos de saúde de uma mesma operadora por conta de reclamações relacionadas a cobertura assistencial dos produtos realizadas no segundo trimestre deste ano.

A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor com o objetivo de proteger os consumidores.

A proibição da venda começa a valer no dia 10 de setembro. Ao todo, 13.426 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.

Veja abaixo quais são os planos que tiveram a comercialização suspensa

ORALCLASS ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA.

Registro ANS: 402478

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 466821129 MEDVIDA EMPRESA 479784181 COL. EMP. SALVADOR ENF 464838112 PPHS - PLANO POPULAR HOSPITALAR DE SAÚDE

Planos que podem ser comercializados novamente

Além das suspensões, a ANS também divulga a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, sete planos de quatro operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.

Veja quais operadoras tiveram planos reativados

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Registro ANS: 317896

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 485570201 NACIONAL ADESÃO POS - ENF

UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

Registro ANS: 324213

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 468492133 EMPRESARIAL PP ESPECIAL 470284131 INDIVIDUAL/FAMILIAR REFERÊNCIA - NAC 471415146 COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA

UNIMED-SÃO GONÇALO - NITERÓI - SOC. COOP. SERV. MÉD. E HOSP. LTDA.

Registro ANS: 343731

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 474594159 Unimed Essencial Coparticipativo 30% Executivo (FRG) 451066046 UNIMED PREMIUM I E

BIOVIDA SAÚDE LTDA.

Registro ANS: 415111

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 477617178 BV-SÊNIOR/Enf/SP

Veja agora planos suspensos por outros motivos e que também foram suspensos pelo monitoramento de garantia de atendimento da ANS

UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA.

Registro ANS: 311961

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 303-0 UNIPLAN-PF

UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

Registro ANS: 324213

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 424503992 Bem-Estar Regional com Obst. 424504991 Equilíbrio Regional com Obst. 424639990 Bem-Estar Regional sem Obst. 424640993 Equilíbrio Regional sem Obst. 459832096 EQUILÍBRIO ENF SEM OBST. - CP 459953095 BEM-ESTAR ENFERMARIA SEM OBSTETRÍCIA 468420136 Bem-Estar Especial sem Obstetrícia Apartamento 468424139 Equilíbrio Especial com Obstetrícia Apartamento 468426135 Equilíbrio Regional sem Obstetrícia Apartamento 400649996 Alternativo 700001 Alternativo Boleto 600001 Alternativo - Conta corrente

Veja os planos que foram liberados pelo monitoramento da garantia de atendimento, mas que continuam suspensos por outros motivos

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Registro ANS: 317896

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 460603095 AMBULATORIAL+HOSP.SEM OBSTETRÍCIA APARTAMENTO - COLETIVO

UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

Registro ANS: 324213

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 468422132 Bem-Estar Regional sem Obstetrícia Apartamento 468425137 Equilíbrio Especial sem Obstetrícia Apartamento 459969091 BEM-ESTAR APTO SEM OBST. - CP 424641991 Bem-Estar Especial sem Obst. 424506997 Bem-Estar Especial com Obst. 705313994 Bem-Estar Plus sem Obst.

UNIMED-SÃO GONÇALO - NITERÓI - SOC. COOP. SERV. MÉD. E HOSP. LTDA.

Registro ANS: 343731

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 705568994 PLUS I - ESTADUAL - COL. ADESÃO 471465142 UNIMED ESSENCIAL PREFERENCIAL (FRG)

BIOVIDA SAÚDE LTDA.

Registro ANS: 415111