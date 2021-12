Antecipação do saque-aniversário do FGTS pode ser feito por app; veja como

A partir desta terça-feira, 28, os usuários do Caixa Tem, aplicativo da Caixa, poderão contratar a linha de crédito para a antecipação do saque-aniversário do FGTS pelo próprio app. O valor mínimo para solicitar a antecipação é de R$ 500.

Segundo o banco, a medida facilita o acesso dos trabalhadores aos valores do saque-aniversário de seu FGTS, já que a solicitação pode ser feita diretamente no Caixa Tem, sem precisar ir a uma agência. Os trabalhadores podem antecipar até três anos do Saque-Aniversário de forma totalmente digital.

Para fazer a contratação, é necessário estar com o CAIXA Tem e o cadastro atualizado. Não é exigida avaliação de risco de crédito, permitindo a contratação mesmo para clientes com restrição cadastral. A taxa de juros é de 1,49% ao mês.

Como solicitar a antecipação

O empréstimo é disponibilizado aos clientes que fizeram a adesão ao saque-aniversário do FGTS, de contas ativas ou inativas do Fundo. Também é preciso indicar a Caixa como instituição financeira autorizada a oferecer a linha de Antecipação do Saque-Aniversário, procedimento que também pode ser feito diretamente pelo Caixa Tem.

Os valores antecipados ficam disponíveis ao cliente no dia útil seguinte à contratação. O vencimento da operação ocorre na data do pagamento do saque-aniversário, sendo realizado o débito de forma automática na conta FGTS do trabalhador para liquidação da operação, sem impactar em sua capacidade de pagamento e na possibilidade de contratar outras linhas de crédito na Caixa.

Clientes e não clientes podem solicitar a antecipação. Quem não é cliente do banco pode abrir uma conta de forma digital e ter acesso ao empréstimo.