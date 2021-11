Antes da Black Friday, preços de produtos sobem até 13,23%. Veja tabela

Nos últimos dois meses, os preços de 10 categorias de produtos mais desejados subiram até 13,23%. A lavadora de roupas foi o item que ficou mais caro, seguido pela geladeira (12,58%), fogão (8,37%) e smartphone (5,64%), mostra estudo do comparador de preços JaCotei.

Os reajustes se concentraram nos últimos 30 dias. A pesquisa anterior, que analisou o período de 22 de setembro a 21 de outubro, havia apontado um aumento médio de 1,1% nas 10 categorias mais procuradas. O levantamento de preços das mesmas categorias entre os dias 22 de outubro a 21 de novembro, semana pré Black Friday, registra variação média de 4,49%.

Este ano o aumento maior de preços pode ter acontecido por conta da inflação, ressalta Antônio Coelho, CEO do comparador de preços JáCotei. "Por isso, agora é ainda mais importante comparar preços antes de comprar”.

Das 10 categorias analisadas, somente uma registrou queda de : o forno (-1,81%). Mas isso não quer dizer que não haverá outras categorias com queda de preços, pois as lojas podem alterar os preços até sexta-feira, dia 26, data oficial da Black Friday.

O JaCotei auxilia o consumidor a encontrar os descontos verdadeiros da Black Friday informando os produtos que estão com o menor preço nos últimos seis meses com o selo “Desconto Real”. Para utilizar a funcionalidade, basta se cadastrar no site.

