Fusões e aquisições movimentam US$ 2,8 tri em 2020

Com o fim do “susto inicial” provocado pela pandemia, congelando negócios de todo tipo no primeiro trimestre de 2020, empresas de todo o mundo voltam a mostrar apetite para as compras. No Brasil, o exemplo mais recente é a fusão entre Hapvida e Intermédica, um negócio de R$ 110 bilhões – comparável à união de Itaú com Unibanco. Diante desse cenário, duas perguntas podem surgir: De onde veio tanta euforia? Por quanto tempo ela deve se manter?

Parte da resposta para a primeira pergunta pode ser respondida por meio do mais recente estudo da Bain&Company. De acordo com a consultoria, que analisou a atividade de Fusões e Aquisições durante o ano de 2020, a atividade movimentou US$ 2,8 trilhões – montante 15% menor do que o registrado em 2019. Ao todo, 28.500 negócios foram fechados, queda de 11% em relação a 2019.

No cenário analisado, o setor de saúde não foi um dos mais representativos para a atividade, mesmo em um ano tomado pela importância e valorização do segmento. Ao todo, foram com cinco “megadeals”, ou seja, com mais de US$ 10 bilhões em 2020, ante oito em 2019. Além disso, o valor de fusões e aquisições em Medtechs (startups dedicadas a serviços médicos) caiu 60% em 2020

Para Kai Grass, sócio da Bain&Company, o resultado aparentemente contra intuitivo não traz nenhum segredo. “O montante menor registrado em 2020 está relacionado à ausência de negócios de grandes proporções realizados no período, fator relacionado à incerteza gerada com a pandemia. Além disso, a falta do ‘olho-no-olho’ e do contato presencial contribuem de forma significativa”, afirma o executivo.

Olhando especificamente para o Brasil, a ausência de negócios de grande porte parece não ter atingido de forma significativa as negociações. Renata Simon, sócia do Candido Martins Advogados, escritório focado em operações de private equity, fusões e aquisições, afirma que o setor foi um dos mais movimentados no último ano.

“Foi a nossa área de maior destaque. Vimos uma retração completa no segundo trimestre de 2020, mas a partir de então observamos essa retomada primeiro no mercado de capitais e, em seguida, nos negócios de fusões e aquisições propriamente ditos. De forma geral, a atividade foi bastante intensa em diferentes setores, passado o momento inicial da pandemia”, afirma.

Para mostrar esse movimento de forma geral e ampla, o relatório da Bain&Company mostra que, globalmente, os setores de Energia e Finanças também tiveram um desempenho abaixo do registrado em 2019. Enquanto isso, setores como Tecnologia e Telecomunicações cresceram exponencialmente.

De acordo com a consultoria, a redução no setor de Energia durante o ano está relacionada à brutal queda do petróleo durante o ano, que afetou as empresas do setor de forma massiva. Em Finanças, o foco está nas instituições financeiras tradicionais, que agiram com maior cautela durante o ano.

“São setores que não têm um volume baixo de transações mas eles não têm grandes variações de um ano para o outro, diferente de tecnologia e até de varejo, que foi bastante afetado no começo da pandemia. Nesse caso, é possível ver variações mais expressivas”, explica Bruno Amaral, sócio do BTG Pactual.

Corporate Venture Capital, Private Equity e Mercado de Capitais

Em relação à segunda pergunta feita no início deste texto "Por quanto tempo a euforia deve se manter?", algumas tendências trazem a resposta: a primeira diz respeito ao comportamento das empresas na hora de buscar uma fusão ou aquisição.

“Hoje, a maior parte das empresas busca alianças que possam trazer eficiência de escopo, não necessariamente ganhos de escala. É uma transformação bastante relacionada aos desafios do ambiente digital e aos esforços rápidos para se adaptar a um ambiente em constante mudança”, afirma Kai Grass, sócio da Bain&Company.

Em números, os negócios feitos por de escopo representaram 56% de todos os grandes negócios fechados em 2020 (mais de US$ 1 bilhão, em dinheiro). Em 2015, eles respondiam por 41% do total.