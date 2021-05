Anvisa na CPI da Covid; BTG tem lucro 52% maior e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: IPCA, medo de inflação americana e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais voltam a registrar fortes perdas, com investidores estendendo a venda de de tecnologia

CPI da Covid ouve presidente da Anvisa nesta terça-feira

Senadores devem questionar Antonio Barra Torres sobre o processo de liberação de vacinas, a negativa de importação da Sputnik V e a suposta proposta de mudança na bula da cloroquina

Anvisa recomenda suspender uso de vacina da AstraZeneca em grávidas

De acordo com a agência reguladora, a orientação é resultado do monitoramento de efeitos adversos da vacina

BTG Pactual tem 52% maior no 1º tri e captação recorde de recursos

Banco de investimento encerra o trimestre com R$ 767 bilhões em ativos sob gestão, com crescimento de 79% na comparação anual

Amazon vai oferecer frete grátis para compras internacionais

Empresa anuncia criação de uma nova interface de compras internacionais no site; gratuidade para taxas de entrega é válida apenas para clientes Amazon Prime

Xampu personalizado: Startup fatura R$ 8 milhões com produto sob medida

A JustForYou, fundada em 2019, usa inteligência artificial para montar as fórmulas com base em 15 parâmetros

Drogas, Pequeno Príncipe e a queda de um CEO que voou alto demais

A demissão do fundador da Iterable mexe com tabus do Vale do Silício: fundadores sem o jeitão de empresário, busca pela produtividade adicional e riscos de falar sobre as pressões do trabalho

3 motivos para vender ações de e-commerce e 1 para comprar

Destaques de valorização em 2020, empresas do setor ficam para trás no rali das bolsas diante da preferência de investidores por ações que ficaram 'descontadas' ao longo da pandemia

Brasileira Sensedia capta R$ 120 milhões em rodada liderada pela Riverwood

A empresa, especializada em ajudar clientes como Natura, Cielo e C&A a construir jornadas digitais, vai usar o capital para sua expansão internacional

Carrefour divulga resultado do 1º tri, o primeiro após negociação com BIG

O Carrefour divulga hoje, 11, o balanço financeiro do primeiro trimestre de 2021. A expectativa é que o resultado dos primeiros três meses reflita a resposta do mercado após anúncio da compra da rede concorrente BIG

Banco Pan: 6 milhões de contas digitais em 1 ano são o começo, diz CEO

Carlos Eduardo Guimarães, o Cadu, diz que banco vai lançar novos produtos para aumentar uso pelos clientes e rentabilizar a operação; mercado de adquirência é o caso mais recente

Ouro como proteção e : a receita da Aura para o investidor

Única mineradora de ouro listada na B3 quer atrair o investidor por meio do pagamento de dividendos altos e o apelo de servir como hedge na carteira de ativos

Reserva do IPO da GetNinjas termina hoje; vale a pena ?

A companhia pode movimentar até 950 milhões de reais com o IPO, considerando o médio da faixa indicativa e todas as ações, incluindo lotes adicional e suplementar; a estreia na B3 está prevista para a próxima sexta-feira

Distrito lança estudo, hub e quer acelerar startups de ESG no país

Plataforma de inovação divulga primeiro estudo sobre startups do setor, um hub digital para conexões e um programa de aceleração e mentoria

Política e mundo

Ministério da Saúde receberá 8,2 milhões de doses de vacina até sexta

Doses das vacinas contra covid-19 começaram a ser entregues nesta segunda (10)

Segunda etapa da campanha de vacinação contra gripe começa hoje

Cerca de 33 milhões de pessoas devem ser imunizadas nesta fase

São Paulo reabre 9 unidades de drive-thru para vacinação contra covid-19

Nas unidades básicas de saúde (UBS), a vacinação continua normalmente tanto para a primeira quanto para a segunda dose

Queiroga manteve distribuição de cloroquina para municípios

Entre o fim de março e abril foram entregues 127,5 mil comprimidos a dois municípios do interior de São Paulo. Na CPI da Covid, ministro da Saúde negou remessas

Queiroga anuncia compra de 4,5 milhões de kits para intubação

Medicamentos necessários para a intubação de pacientes com covid-19 começam a chegar essa semana

Governo destina R$ 5,5 bilhões para produção e aquisição de vacinas

Fiocruz receberá R$ 1,68 bilhão para a compra de doses da vacina da AstraZeneca

China registra o crescimento demográfico mais lento em décadas

Na comparação com o censo de 2010, a população chinesa aumentou 5,38% em 10 anos (0,53% em média por ano), o avanço mais lento desde a década de 1960

China: preços ao produtor sobem, mas alta ao consumidor ainda é modesta

Economia ganha ímpeto depois de crescimento forte no primeiro trimestre, mas economistas minimizaram os riscos para a inflação

Tiroteio deixa pelo menos 11 mortos em escola na Rússia

O ataque foi feito por dois atiradores. Um deles, um adolescente, acabou detido e o outro morreu no confronto com a polícia

Enquanto você desligou…

NVIDIA lança placas de vídeo GeForce RTX 3050 para notebooks gamer

Lançamento amplia oferta de placas de última geração, mas ainda não há previsão de chegada no Brasil

Melinda quis divórcio de Bill Gates após ligação do marido com Epstein

Melinda fez a primeira consulta sobre o divórcio ainda em 2019, depois da aproximação de Gates com Jeffrey Epstein, condenado e morto na prisão por crimes sexuais

Nunca se vendeu tantos carros elétricos no Brasil (e no mundo). Por quê?

Segmento cresceu 140% globalmente e garantiu o melhor quadrimestre da história do país

Prefeitura do Rio oferecerá bônus a servidores que aplicarem mais multas

Programa prevê também a instalação de mais 40 pardais nas vias das cidade; especialistas criticam medidas

Agenda

Nesta terça-feira (11), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado o aumento da taxa básica de juros, a , para 3,5%. No documento estarão registrados todos os detalhes da reunião. Também serão divulgados os números da inflação para o mês de abril e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

Frase do dia

“Uma boa ideia é muito mais difícil de encontrar do que dinheiro. Por isso, se você acredita na viabilidade da empresa que pretende abrir, seja perseverante” -- Luiza Trajano.

