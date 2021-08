Ao vivo: Pacto Global da ONU e PRI mostram como chegar ao carbono zero

O relatório produzido pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), divulgado na segunda-feira, 9, surpreendeu todo mundo. Os números divulgados mostram um planeta perigosamente próximo do ponto de inflexão climático, um patamar científico que estabelece o momento em que o aumento da temperatura global provoca mudanças permanentes nos ecossistemas.

As chances dessa barreira ser ultrapassada em algum dos próximos cinco anos é de 40%, de acordo com o relatório. Apesar dos dados alarmantes, há tempo para evitar a tragédia. A ciência mostra que, para isso, é preciso atingir a neutralidade em carbono o mais rapidamente possível, e no máximo até 2050.

Como medir os esforços das empresas em reduzir a pegada de carbono

Em março de 2021 a iniciativa Climate Action 100+ lançou o Net Zero Company Benchmark definindo indicadores de performance chave para empresas avançarem com sucesso para o cumprimento dos objetivos do acordo de Paris.

A Rede Brasil do Pacto Global tem como objetivo deste evento ampliar o acesso de seus membros aos principais resultados deste trabalho internacional e fomentar o debate dos compromissos Net Zero em uma trilha de atividades rumo à COP 26.

