Aos 90, Buffett define sucessor: quem é o escolhido

O encontro com investidores realizado por Warren Buffett, no último sábado, 1, trouxe pistas sobre quem deverá suceder o bilionário de 90 anos no comando da Berkshire Hathaway.

Mas foi o ainda mais velho, Charlie Munger, vice-presidente e braço-direito de Buffett, que, aos 97 anos, deu a dica fatal: “Greg vai manter a cultura”.

Greg é Greg Abel. Vice-presidente da Berkshire Hathaway desde 2018, o executivo tem 59 anos e está à frente dos negócios de energia do grupo desde 2008 e vinha sendo cotado como um dos possíveis sucessores de Buffett junto com o vice-presidente do grupo Ajit Jain, com 69 anos, também promovido para o cargo em 2018.

Após o evento, porém, o próprio Warren Buffett confirmou o nome de Greg Abel em entrevista à CNBC. “Os diretores concordam que, se algo acontecesse comigo esta noite, seria Greg quem assumiria amanhã de manhã”, afirmou.

Embora a longevidade seja uma das características dos maiores nomes da Berkshire Hathaway, Buffett considerou a maior juventude de Abel como fator determinante para a escolha.

“Ambos são maravilhosos. [Mas] a probabilidade de alguém ter uma estrada de 20 anos faz uma grande diferença”, disse.

A possibilidade de Abel ser o sucessor de Buffett, porém, ganhou força entre os especuladores no encontro anual de Buffett de 2020, quando o executivo passou mais tempo do que o habitual respondendo a perguntas de investidores.

“Sempre tivemos um acordo unânime sobre quem deveria assumir [o comando da Berkshire Hathaway]. [Mas], o mundo está prestando mais atenção agora.”