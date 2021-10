Aperto monetário do Fed; última semana da CPI e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reunião da OPEP, Banco Pan compra a Mosaico e o que mais move o mercado

Bolsas de valores têm leves quedas em meio a temores sobre estagflação das principais economias

Veja quem será ouvido na última semana de depoimentos da CPI da Covid

Na terça-feira, será ouvido o sócio da VTCLog sobre contrato firmado com o Ministério da Saúde; na quarta-feira, o presidente da ANS presta depoimento sobre a Prevent Senior

Pix: limite de transferência à noite passa a valer hoje; veja mudanças

Banco Central implementou uma série de medidas para melhorar segurança no uso do sistema. Alterações também incluem outras operações financeiras

Pior dos mundos: a estagflação voltou a ser um risco, no Brasil e lá fora

A retomada pós-coronavírus no mundo pode ser muito menos sólida do que parecia. E no Brasil, os problemas vêm em dobro

Aperto monetário do Fed pode causar tempestade em emergentes

Alta da inflação global e do rendimento dos títulos americanos podem ter grandes impactos no câmbio e em de países como o Brasil

Banco Pan compra a Mosaico, dona do Buscapé, Bondfaro e Zoom

A operação, que será realizada via troca de ações, torna o Pan o banco digital com a maior plataforma de marketplace e crédito do país

Hapvida: médico relata pressão por cloroquina e recusa de testes de covid

Felipe Peixoto Nobre, ex-funcionário da empresa de saúde, relata ameaças de demissão para quem não receitava 'kit covid' e que casos suspeitos não eram testados, exceto em internações

Com R$15 mi, Goomer muda e cria serviços para ser parceiro de restaurantes

Startup que digitaliza atendimentos e facilita delivery faz sua primeira grande mudança desde aporte recebido pelo fundo Bridge One

Nobel de Medicina: cientistas fazem descobertas sobre temperatura e toque

O americano David Julius e o libanês Ardem Patapoutian desvendaram os receptores celulares que são sensíveis às substâncias químicas que transmitem sensações de frio e calor no organismo

Em tempos de , Atalaya cria fundo para gerar alfa descolado do macro

Fundada por ex-executivos de UBS, BTG Pactual, Citigroup e Nomura, a gestora monoproduto acaba de abrir sua primeira janela de captação para o público

Cielo: vale a pena após a ação cair mais de 90%?

Empresa de adquirência está presente em mais de 180.000 carteiras de pequenos investidores, mas profissionais do mercado não recomendam a compra do papel

Política e mundo

Governadores vão à COP e querem lei do mercado de carbono

Esta será a primeira vez que os governadores de 25 estados vão compor uma comitiva desse tipo na COP

Eleições 2022: Ciro Gomes janta com Datena e discute alianças

Este foi o primeiro encontro presencial de Ciro e Datena após o apresentador ser convidado, no mês passado, para se filiar ao PDT

Opep discute aumento da produção em meio a alta dos preços do petróleo

A Opep e aliados se reúnem nesta segunda-feira para debater qual deve ser a produção de petróleo, cujos preços em alta já passam de 80 dólares o barril

Rússia faz teste de míssil hipersônico de submarino

O míssil atingiu, como estava previsto, um alvo de exercício no Mar de Barents, ao norte da Rússia

Enquanto você desligou…

Reino Unido tira viajantes brasileiros da quarentena obrigatória

Primeiro-ministro britânico Boris Johnson reduzirá "lista vermelha" de 54 países para apenas nove

Herdeiro da Ferrari revela informações sobre estado de saúde de Schumacher

Piero Ferrari detalhou como era sua relação com o piloto alemão e lamentou o estado atual do heptacampeão

Copa do Mundo vai ser a cada dois anos? Proposta da FIFA gera polêmica

Modelo bienal proposto pela Fifa ganha corpo ao redor do globo, mas ainda está longe de ser unanimidade

Agenda

Nesta segunda-feira (4), será divulgado no Brasil o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de setembro. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo. O Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia brasileira, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

“Tudo o que você sempre quis está do outro lado do seu medo” – George Addair.

Abertura de mercado