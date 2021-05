Após falência, B3 suspende negociações com ações da MMX a partir de hoje

A B3 suspendeu as negociações com as da MMX (MMXM3; MMXM11) a partir desta quinta-feira, 20.

Em comunicado enviado ao mercado nesta tarde, a MMX informa que a suspensão decorre da decisão ontem da Justiça do Rio de Janeiro, que decretou falência da MMX Mineração e Metálicos e MMX Corumbá Mineração. As empresas, que estavam em recuperação judicial, têm dívidas estimadas de cerca de 670 milhões de reais.

Com a notícia, os papéis da companhia afundaram 30% no pregão de quarta-feira. Hoje, por determinação da , as ações não foram negociadas.

A MMX, fundada por Eike Batista, disse que está trabalhando para apresentar recurso com o intuito de suspender liminarmente os efeitos da decisão da Justiça, de forma a possibilitar a retomada das negociações e viabilizar sua recuperação judicial.