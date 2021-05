Após fiasco, gigante dos EUA faz nova aposta em hambúrguer vegetal

Para os gigantes de carne, vencer a corrida no mercado de proteínas alternativas não é apenas uma oportunidade. É cada vez mais uma luta pela sobrevivência. Consumidores querem proteínas, mas também estão preocupados com a saúde e o meio ambiente, e a carne vegetal é vista como uma resposta para ambos. Esse segmento deve crescer para 450 bilhões de dólares e, até 2040, representar um quarto do mercado de carne, de acordo com a consultoria Kearney, que também prevê um pico da proteína animal em 2025.

A proliferação de hambúrgueres veganos de concorrentes pequenos e ágeis é a prova dessa mudança. Carnes veganas da Beyond e Impossible agora são vendidas em todos os lugares, do Burger King à varejista Target. Em fevereiro, a Beyond anunciou um acordo de três anos com o McDonald’s — um dos maiores clientes da Tyson — como o fornecedor preferencial de seu novo hambúrguer McPlant.

Essa movimentação não passou despercebida nos corredores da sede da Tyson, em Springdale, Arkansas. Junto com produtos anunciados na segunda-feira, a empresa vem silenciosamente construindo infraestrutura global para criar, produzir e distribuir produtos de carne fake. A Tyson já começou a vender para os mercados europeus e se expandirá para a Ásia nos próximos meses, com lançamentos de produtos planejados na Malásia, Tailândia, Singapura e Austrália.

Enquanto isso, a JBS, maior produtora de carne do mundo, cogita abrir uma unidade focada exclusivamente em carnes vegetais. A Marfrig Global Foods também faz mudanças entre executivos e traça novas estratégias no segmento em parceria com a trading Archer-Daniels-Midland.

Ervin, da Tyson, disse que 17% de todos os consumidores nunca reduzirão o consumo de carne e, na outra ponta, estão os veganos e vegetarianos, que representam cerca de 8%. No meio estão os “curiosos sobre plantas”, que estão dispostos a experimentar. Essas pessoas geralmente são mais jovens, e esse é o alvo da Tyson. Embora Ervin não tenha divulgado o crescimento de seu portfólio atual à base de plantas, disse que a empresa está satisfeita.

“Estamos tentando chegar a um produto que tenha gosto de carne. Como uma empresa de carnes, que conhece carne tão bem, nossos padrões são bastante elevados”, afirmou.

Empresas de carne dizem que estão trazendo escala, investimento e décadas de know-how em alimentos para a arena. As marcas Hillshire Farms, Jimmy Dean e Ball Park da Tyson são pilares das cozinhas americanas, e a empresa deseja fazer o mesmo com sua marca à base de plantas Raised & Rooted.

“Nos Estados Unidos, Beyond Meat e Impossible Foods começaram na frente”, disse Gilberto Tomazoni, diretor-presidente da JBS, em entrevista. “Mas este é o início de uma corrida de .”

Os pioneiros, fortalecidos por sua vantagem inicial, não se sentem ameaçados.

“Não vemos no mercado nenhuma marca da Hormel ou Tyson com muita força”, disse Dennis Woodside, presidente da Impossible Foods, segundo o qual a Beyond e a Impossible possuem mais de 80% do mercado na categoria básica de carne moída falsa.

O verdadeiro concorrente, segundo eles, é a carne tradicional, ainda mais barata, e as duas empresas têm reduzido os preços recentemente na tentativa de diminuir a diferença.

A Hormel disse à Bloomberg que seus produtos estão avançando em “espaços em que escolhemos nos concentrar”, como pepperoni à base de plantas.

Alguns analistas dizem que não importa que empresas de carne não estão liderando a corrida. Esses gigantes geralmente têm escala suficiente para experimentar produtos que podem não durar. A Beyond Meat pode ter multiplicado o preço das ações desde que abriu o capital há dois anos, mas sua capitalização de mercado ainda é uma fração de companhias como Tyson e JBS.