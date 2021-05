Após uma nova alta da Selic, qual título do Tesouro comprar agora?

Após uma nova alta da , de 0,75 ponto porcentual, a expectativa, segundo o boletim Focus, é de que a taxa básica de juros encerre o ano a 5,5%. Mas em contratos futuros o mercado já precifica uma alta de 6,5% no início do ano que vem. Diante deste cenário incerto, em qual título do você deve agora? Depende do seu apetite ao risco.

Para os mais conservadores, o economista do BTG, Álvaro Frasson recomenda investir em títulos pré-fixados indexados à inflação, como o Tesouro IPCA. "Quem aplicar dinheiro no título estará protegido, já que a expectativa é de que a inflação aumente, e não enfrentará uma grande volatilidade. Além disso, carregará uma taxa real maior, que deve diminuir nos próximos meses".

Alan Gahni, analista de renda fixa da EXAME Invest Pro, reforça a recomendação. "Quem tem um objetivo de curto prazo deve optar pelo título com vencimento em 2026. Já quem tem objetivos de mais o o título com vencimento em 2035 oferece uma taxa real atrativa".

Para quem topa correr um pouco mais de risco na parte da carteira aplicada em títulos públicos, Frasson aponta que uma aposta pode ser a compra de títulos prefixados. "Se o boletim Focus estiver certo, se a curva de juros se fechar em 5,5% quem tiver título prefixado se beneficia deste movimento. Mas é um risco: há ainda muita incerteza".

Quem quiser adicionar ainda mais tempero à carteira pode optar pela compra do Tesouro IPCA 2050. "O risco-país diminuiu e a taxa de títulos longos ficou no mesmo patamar. Então, há uma oportunidade de aproveitar este gap antes que ele feche".

