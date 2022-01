Apple se torna 1ª empresa a atingir US$ 3 trilhões em valor de mercado

A Apple acaba de fazer história -- mais uma vez. A gigante de tecnologia, fabricante do iPhone e de outros equipamentos que se tornaram best seller na indústria de eletrônicos, acaba de bater a marca inédita de 3 trilhões de dólares em valor de mercado no primeiro pregão do ano, com alta de cerca de 3% de suas na Nasdaq pouco antes das 16h de Brasília.

A ação terá que ser negociada a 182,86 dólares para confirmar a marca inédita também no fechamento.

O feito acontece pouco mais de um ano e quatro meses depois que a Apple já havia estreado o "clube dos 2 trilhões de dólares", em agosto de 2020.

A empresa com sede em Cupertino, na Califórnia, cofundada por Steve Jobs e Steve Wozniak em 1976, é a mais valiosa do mundo, mais de 400 bilhões de dólares à frente da segunda colocada, a Microsoft. A companhia de Seattle, cofundada por Bill Gates e Paul Allen em 1975, tem valor de mercado de 2,57 trilhões de dólares.

Além das duas gigantes, apenas Alphabet (a holding do Google), Amazon e Tesla superaram a barreira de 1 trilhão de dólares em valor de mercado como companhia aberta.

Segundo analistas, a Apple continua a se valorizar porque tem conseguido ampliar as vendas de seu carro-chefe, o iPhone -- e isso inclui o modelo mais recente, o iPhone 13 --, ao mesmo tempo em que cresce com outros produtos e serviços e se prepara para chegar ao mercado com novos aparelhos de realidade aumentada e virtual, além de carros autônomos.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.

No trimestre encerrado em setembro de 2021, o mais recente divulgado, as receitas subiram 29% na base anual, para 83,4 bilhões de dólares. As vendas de iPhones cresceram 47% na mesma base e responderam por quase a metade do total.

As receitas totais chegaram a 365,8 bilhões de dólares no ano fiscal encerrado em setembro de 2021 e devem superar 382 bilhões de dólares no ano fiscal de 2022, segundo as projeções de analistas de Wall Street.

A Apple havia alcançado a então marca inédita de 1 trilhão de dólares em agosto de 2018, dois anos antes dos 2 trilhões de dólares.

Ou seja, o ganho decorrente da valorização das ações tem se acelerado nos últimos anos, recompensando investidores como o bilionário Warren Buffett, que sustentam suas ações na companhia a despeito dos recordes sucessivos, e frustrando aqueles que se desfazem de suas posições diante da avaliação de que o crescimento vai desacelerar.

As ações da Apple encerraram o ano passado com valorização de 34%, depois de um ganho expressivo de 81% em 2020.

(Em atualização)