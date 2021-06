Aprendiz de milionário: o reality show para quem quer ser trader

“Eu nunca quebrei na de valores. Isto é uma falta de responsabilidade, não só com você, mas também com os seus familiares e com as pessoas que confiam em você”, afirma Joaquim Paiffer, fundador da Atom S/A (empresa de educação voltada ao mercado financeiro) e gestor da Tuche Asst Management.

Com mais de 16 anos no mercado financeiro, Paiffer é considerado um dos melhores traders do Brasil e já ensinou mais de 40.000 pessoas a terem lucros diários na bolsa de valores. Agora, dará início a um novo desafio: o reality show Aprendiz de Milionário, que vai ao ar de 14 a 18 de junho.

Aprenda a operar na bolsa. Participe do Aprendiz de Milionário. Quem sabe você não será o próximo?

Ao longo dos cinco episódios da série inédita no país, ele ensinará o método que o deixou milionário para um jovem aprendiz de 18 anos. Depois de capacitá-lo, o participante ainda terá a chance de operar com o capital da própria Atom. Ou seja, sem risco de perder seu patrimônio.

Mas, afinal, o que é trader?

O trader é uma pessoa que opera na bolsa de valores. Ele negocia, compra ou vende ou outros tipos de ativos, no mesmo dia, para aproveitar a oscilação do mercado e ter chances de lucros diários. Como o processo é online, é possível operar de qualquer lugar. Basta ter um computador e boa conexão de internet.

Mas, assim como qualquer atividade ou profissão, é preciso se dedicar, estudar e buscar fontes confiáveis para alcançar o sucesso. O problema é que muitas pessoas são bombardeadas pelos gurus da internet, que fazem promessas mágicas de ganhos. São fatores como esses que fazem a estatística de pessoas que não dão certo na bolsa de valores crescer. E um dos objetivos da série de Paiffer é mostrar que existem métodos confiáveis.

Quem pode ser trader

O primeiro passo é identificar seu . Isso porque, segundo especialistas, nem todo mundo tem perfil de trader. Seja pela aversão ao risco, falta de controle emocional, de tempo para se dedicar aos estudos ou porque prefere a estratégia do buy-and-hold, ou seja, de investimento com foco no .

Já entre os interessados em operações mais curtas, Paiffer explica que existem dois grupos de pessoas. O primeiro é composto por aquelas que buscam uma renda extra e operam de uma a duas horas por dia, independentemente de sua profissão. Já no segundo grupo estão as pessoas que buscam uma nova carreira e querem fazer do mercado financeiro sua principal fonte de renda.

Ele explica que, para este grupo, não é recomendado tomar uma decisão brusca e mudar de carreira imediatamente. O ideal é mudar conforme cada pessoa evolui como trader.

O processo envolve a busca por um mentor que de fato tenha experiência, resultados reais e metodologia consolidada. Paiffer destaca também a importância de aprender a fazer análise técnica e ter bom gerenciamento de risco. Afinal, é o conhecimento que vai ajudar na tomada de uma decisão de compra ou venda de uma ação.

Para mostrar como tudo isso funciona na prática, Paiffer irá mostrar no Aprendiz de Milionário histórias de traders de sucesso, pessoas comuns que começaram do zero. “O sucesso é treinável. Você só vai conseguir chegar lá se treinar, se dedicar e, principalmente, tiver vontade de vencer. Este foi o grande diferencial na minha vida”, afirma Paiffer.

Para ele, só se expõe ao risco quem não tem conhecimento técnico daquilo que faz. Mas, com a bagagem necessária, o investidor pode saber o que tem de ser feito e ainda consegue se proteger nas operações, sem correr riscos desnecessários.

Nesse sentido, a Atom é especialista na formação de traders e considerada a maior mesa de traders da América Latina. Paiffer explica que o maior propósito da empresa é formar traders consistentes para operar com base em um método testado, aprovado, e de fácil entendimento, desenvolvido ao longo de 16 anos.

Então, se você tem interesse em ter uma nova fonte de renda, participe do Reality Show, o Aprendiz de Milionário, e aprenda com um dos melhores traders do Brasil.