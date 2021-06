Aquisições e fusões quadruplicam com boom de emissão de ações

As fusões e aquisições estão crescendo no Brasil, pois empresas capitalizadas por meio de ofertas de -- IPOs e follow ons -- estão comprando concorrentes.

Os negócios quase quadruplicaram em relação ao mesmo período do ano passado, subindo para 34,7 bilhões de dólares, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Ao mesmo tempo, as emissões de ações por empresas brasileiras saltaram 83%, para 69,6 bilhões de reais.

As empresas brasileiras estão ofertando mais ações nas bolsas aproveitando-se da demanda crescente de investidores por rendimento, diante dos juros básicos abaixo da inflação -- o chamado juro real negativo.

Ao mesmo tempo, a pandemia do Covid-19 cortou receita de pequenas e médias companhias, que se tornam alvos fáceis de aquisição por seus rivais maiores.

“Muitas empresas estão cheias de caixa depois de ofertas de ações e estão aproveitando a oportunidade para consolidar”, disse Alexandre Bertoldi, sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados, em entrevista.

O Pinheiro Neto, que ocupa a segunda posição entre os assessores jurídicos em M&A no Brasil neste ano, trabalhou com a empresa de saúde Hapvida (HAPV3) na sua fusão de 10,6 bilhões de dólares com a NotreDame Intermédica (GNDI3), a maior transação deste ano, anunciada em janeiro.

A Intermédica, que levantou 16,9 bilhões de reais em cinco ofertas públicas de ações desde 2018, de acordo com dados compilados pela Bloomberg, anunciou que concordou em comprar por 1 bilhão de reais um concorrente menor, o Centro Clínico Gaúcho, um provedor de planos de assistência médica e odontológica.

A Hapvida levantou cerca de 8,5 bilhões de reais em três ofertas de ações no mesmo período, mostram os dados da Bloomberg.

A provedora de serviços de educação Afya (AFYA), que abriu o capital na Nasdaq em 2019 e fez uma oferta de ações posterior, levantou 642 milhões de dólares nas duas transações, de acordo com a Bloomberg.

A Afya disse em maio que concordou em adquirir a faculdade Unigranrio por um valor de 700 milhões de reais. Ela comprou outras quatro empresas neste ano, incluindo uma de tecnologia de saúde e uma rede de drogarias.

“O mercado de ações em expansão está alimentando diversos negócios de M&A, e estamos trabalhando muito”, disse João Ricardo de Azevedo Ribeiro, sócio sênior do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, que ficou em primeiro lugar entre os assessores jurídicos em fusões e aquisições, segundo a Bloomberg.