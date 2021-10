Artigo 6º do Acordo de Paris: o que está em jogo para futuro da humanidade

Outro desafio é a criação do mercado que envolva agentes públicos e privados e permita a compra de créditos de carbono pelas empresas. “O mercado privado já está aquecido, e a lógica das empresas é, para além dos impactos ambientais, a inovação e pioneirismo na busca de sistemas menos emissores”, diz Pereira.

Brasil

Muito se espera sobre a atuação do Brasil na COP26. Isto porque, o país ratificou em 2016 uma iNDC ambiciosa que previa reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, quando comparadas às emissões de 2005.

Porém, em dezembro de 2020, uma nova iNDC mudou o rumo das ações, permitindo que Brasil emita mais gases de efeito estufa do que anteriormente previsto, devido a uma mudança na linha de base. “O acordo não permite a mudança na linha de base, como faz o Brasil. Assim, a participação do país se torna ainda mais necessária na COP26”, diz Pereira.

Nos últimos anos, o governo tem mostrado poucos resultados para o combate do aquecimento global. Apesar disto, alguns discursos começaram a aparecer, especialmente neste ano. Em abril, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a alcançar, até 2050, a neutralidade zero de emissões de gases de efeito estufa no país, antecipado em dez anos a meta anterior.

“Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recursos e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação”, disse Bolsonaro na ocasião, segundo a Agência Brasil. Contudo, nada foi falado sobre como a meta proposta será alcançada.

Para Luis Felipe Adaime, criador da Moss, a primeira de carbono do país, esse interesse ocorre pelo potêncial econômico da certificação de carbono. “O Brasil é a Arábia Saudita do carbono. Hoje, o país certifica cerca de 5 milhões de toneladas por ano, mas poderia certificar 1,5 bilhão de toneladas. Isto é, um mercado de 100 bilhões de dólares ao ano. Como temos 40% das florestas tropicais do mundo, e como (de acordo com a FAO) temos mais de 50% do carbono do mundo (mais que a soma do 2º ao 11º colocados), poderíamos conservar nossas florestas, gerar milhões de certificados digitais chamados créditos de carbono, e vendê-los a empresas e governos de países desenvolvidos”, diz.

Assim, segundo ele, o Brasil de ter seus créditos florestais mais valorizados no mercado internacional, caso os acordos sejam ratificados entre 193 países na COP26. Mas, se isto não ocorrer, o jogo seguirá: "O mercado global privado já esta deslanchando, mesmo sem a definições governamentais, basta ver o interesse das empresas em fundos ESG e o interesse dos consumidores em empresas ambientalmente responsáveis", afirma.